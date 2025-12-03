Předplatné

Hyský v Plzni: návaznost na Koubka, presinková mašina. Na co dbá v trénincích?

Jonáš Bartoš
Chance Liga
V Plzni převzal velení před necelými dvěma měsíci. Martin Hyský (50) začal sérií pěti výher, v deseti zápasech kousal jedinou prohru – 3:5 se Slavií. S týmem zvládl tři zápasy na evropské scéně, zvlášť sladká je výhra 2:1 v Římě nad věhlasným AS. Web iSport má k dispozici data od renomované společnosti Opta, která ukazují vliv nového trenéra na způsob hry západočeského celku. Co se změnilo oproti éře Miroslava Koubka? A v čem navazuje na zkušeného barda?

Viktoria odehrála po nástupu Martina Hyského na lavičku deset zápasů – šest v lize, tři v Evropské lize a jeden v domácím poháru. Oproti dlouhé, více jak dvouleté, éře Miroslava Koubka jde stále o začátek nové cesty. Ambiciózní padesátiletý kouč se svými spolupracovníky do týmu teprve dostává své herní principy, přesto už lze nějaké prvky poznat.

Podle dat společnosti Opta, které vychází z ligových zápasů Plzně pod Koubkem a dosud odehraných pod Hyským, nový kouč v lecčems navazuje na svého úspěšného předchůdce. Plzni za vzorek šesti ligových zápasů vzrostlo držení míče (59,2 %) oproti Koubkovým 80 zápasům (54,6 %). Nárůst se výrazněji nepropsal do struktury hry, další zkoumaná data zůstávají víceméně stejná nebo jen lehce upravená do hry s vyšším držením míče (viz tabulka).

Viditelný rozdíl (pravděpodobně reflektuje fakt, že Viktoria je více v kontrole míče) najdeme při běhaní s balonem. Hráči v Plzni uběhnou průměrně o 187 metrů více s míčem na kopačkách pod Hyským (1223), než co zvládli pod Koubkem (1037). Hyský už v Karviné nutil hráče do driblingů, aby se pouštěli do hry jeden na jednoho. Toto se projevilo i v Plzni – Viktoria za šest předchozích ligových zápasů zvládla průměrně 15,2 driblinků na zápas, což je o tři více, než za 80 zápasů pod trenérem Koubkem (12,2). Jejich úspěšnost se zvýšila z 43,8 % na 48,4 %.

Důležitá věc – presink šel pod Hyským v Plzni 

