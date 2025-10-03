Na Spartě zavládlo sucho: pohoda není, neexistuje. Štve to nás i fanoušky, říká Chlapík
Na tomto místě dřív tolik dominovali. Jenže kdeže ty loňské sněhy jsou? Sparťané, kteří v minulé základní části v O2 areně ztratili jen čtyři zápasy, už mají stejný počet domácích porážek po 11 kolech. V pátek dopustili resultát 0:2 s Hradcem. „Jsme dole, nedaří se. Je to jenom o tom dát hlavy nahoru. Frustrující… Výsledky štvou nás i fanoušky,“ zhodnotil aktuální rozpoložení pražského klubu kapitán Filip Chlapík. Spolu se svými spoluhráči se gólově neprosadil už 177 minut.
Liberec, Plzeň, teď Hradec. Jména lupičů, co si v hlavním městě užili výjezd za body. Jakkoliv všichni prokázali pracovitost a poctivý přístup, dřinu měli ulehčenou zmarem domácí ekipy. Ta nadále ztrácí pevnou půdu pod bruslemi. Svoje šance na vedení v pátek zahodila do kontejneru, aby pak sledovala, jak jí výsledek protéká mezi prsty.
Pouhým zahučením ochozů skončila v první třetině příležitost čerstvé posily Ondřeje Bláhy, před nímž v oslabení zívala zcela odkrytá klec. Marné byly snahy Davida Vitoucha, jenž se dostal do úniku v početní nevýhodě a ve druhé třetině zase parkoval na hraně brankoviště, kde mu gólman Stanislav Škorvánek vychytal dorážku. Sparťanská pohoda není, neexistuje. Zcela se vytratila.
„Na konci druhé třetiny svítilo na kostce devět našich střel,“ povzdechl si domácí asistent Otakar Vejvoda. „Říkal jsem už minule, že když se nedaří, což je očividné, musí se hra zjednodušit. Góly padnou z jiných pozic, musí je dát třeba i jiní hráči. Snažili jsme se být přímočaří, chodit do branky. Ale Hradec vyhrál zaslouženě,“ komentoval trenér další ofenzivní kolaps.
Posledním ze sparťanů, kdo se před vlastními fanoušky prosadil, byl Filip Chlapík. Jeho rána z kraje čtvrté minuty utkání s Libercem se už dlouhou dobu právem cítí jako jedináček. I tribuny prořídly a při pátečním večeru giganta vidělo „jen“ 9384 diváků. Nejnižší návštěva v sezoně.
Článek pokračuje pod infografikou
Sparta příznivcům momentálně nemá co nabídnout. Definitivně ji zpražily dvě vypracované trefy Mountfieldu. Nejprve těsně po konci početní převahy skóroval dorážející Markus Nenonen, v čase 38:57 na něj navázal Alex Tamáši. Domácí zadák Jakub Sirota nedokázal zastavit přihrávku Jordanna Perreta a pouze sledoval, jak se puk ocitá za zády gólmana Martina Michajlova – 0:2.
V poslední části se zmar snažil protrhnout Michal Řepík. Jenže jak se ukázalo, v současném marasmu se k rudým barvám nekloní ani štěstí. Bývalý kapitán ve 44. minutě prudkou bombou tahem napálil levou tyčku, projektil se odrazil zpátky do hřiště. Když o chvíli později sám na výborného Škorvánka najížděl tahoun Michael Špaček, puk ho neposlechl, přeskočil mu náčiní.
„Střel nebylo moc ani z jedné strany. Sparťané měli dvě tři šance v situaci dva na jednoho, ale celkově toho bylo málo. Umí dobře zakončit, když dostanou dost času, ale věděli jsme, že nemají nějakou skvělou formu. Trošku se trápí, využili jsme toho. Možná byli nervóznější, hledali lepší a lepší pozice,“ pronesl hradecký hrdina Škorvánek, majitel tří nul z posledních čtyř startů, při nichž inkasoval jen jednou proti Olomouci (0:1).
Teď zastavil Spartu a prohloubil její krizi. „Naše energie v kabině je v pohodě, není nikdo, kdo by šel do zápasu s hlavou dole. Každý chce maximum, ale teď nám to prostě nejde. Jsme bojovníci, musíme to zlomit tvrdou prací,“ burcoval před nedělním střetem v Kladně domácí kapitán Chlapík.