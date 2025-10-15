Předplatné

Vítkovice nasázely Litvínovu OSM gólů za 26 minut! Mizérie Vervy tak pokračuje

Hráči Vítkovic se radují ze čtvrtého gólu
Hráči Vítkovic se radují ze čtvrtého góluZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Gólová radost hráčů Vítkovic
Litvínov inkasuje další gól
Souboj o puk v duelu Vítkovic s Litvínovem
Brankář Pavel Čajan z Litvínova a Marek Kalus z Vítkovic
Překonaný brankář Pavel Čajan z Litvínova a Marek Kalus z Vítkovic
Hráči Litvínova se radují z gólu
Michal Plutnar z Litvínova a Anthony Nellis z Vítkovic
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Bídná forma hokejistů Litvínova pokračuje… V předehrávce 16. kola extraligy prohráli na ledě Vítkovic vysoko 2:8. Domácí přitom nasázeli všechny branky za 26 minut, poté se jejich palba umlčela. Verva si připsala dvanáctou porážku a zůstává poslední, Ostravané se posunuli na čtvrtou příčku.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň13712328:2225
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

