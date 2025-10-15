Vítkovice nasázely Litvínovu OSM gólů za 26 minut! Mizérie Vervy tak pokračuje
Bídná forma hokejistů Litvínova pokračuje… V předehrávce 16. kola extraligy prohráli na ledě Vítkovic vysoko 2:8. Domácí přitom nasázeli všechny branky za 26 minut, poté se jejich palba umlčela. Verva si připsala dvanáctou porážku a zůstává poslední, Ostravané se posunuli na čtvrtou příčku.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|6
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž