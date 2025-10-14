VYSVĚDČENÍ po první čtvrtině extraligy: jedna čistá jednička, bolístky i vážná situace
Jedna věc je pořadí v extraligové tabulce, druhá plnění předpokladů, do nichž se promítá síla kádru, ambice, investované peníze a další okolnosti. Deník Sport s přihlédnutím k zmíněným hlediskům oznámkoval všech 14 týmů po první odehrané čtvrtině. Kde si vedou skvěle a kde musí přidat, jinak přijdou změny?
Oceláři Třinec - známka Sportu: 1
Návrat ke starým receptům
Oceláři jsou po ročním výpadku opět drtivou mašinou, která zdánlivě nenápadným způsobem vystoupala do čela. Navíc při dlouhodobých absencích opor Marka Daňa, Patrika Kocha i juniora Petra Sikory, poslední dva se nedávno vrátili. Trenérům se tuze povedlo spojení dříve mistrovské formace bratří Kovařčíků s Andrejem Nestrašilem, funguje i letka nejproduktivnějšího Libora Hudáčka (5+8). Brankářským statistikám zase s úspěšností 94,5 % vládne Marek Mazanec. Třinec nepotřebuje kanonády, kromě úvodního skalpu Olomouce 8:2 vždy vyhrál maximálně o dva góly.
19:40 - Takový je průměrný čas na ledě v podání Mariana Adámka, nejvíc vytěžovaného hráče Třince. V lize je až ve čtvrté desítce, Oceláři zátěž rozkládají do všech formací.
Motor České Budějovice - známka Sportu: 1-
Exploze dánského dynamitu
Nejpříjemnější překvapení extraligového rozjezdu. Drtivou většinou expertů byl Motor pasován hodně nízko, našel však svého Gulaše II. Dánský dynamit Nick Olesen si říká o novou lukrativní smlouvu, ať už to bude kdekoli v Česku. Jihočeši učinili oproti předchozím sezonám obrovský pokrok na venkovních stadionech, kde zvedli obvyklý 40procentní výtěžek na nynějších 71 procent. Proto hrají o špici. Výhra 8:0 nad Kometou brala dech, navíc Motor nabírá body i v utkáních, kdy není lepším týmem. Trenéři Čihák s Hanzlíkem dali do kupy čtyři fungující formace, kvalitně lepí i díry po zdravotních ztrátách.
8 - Tolik kanadských bodů Nick Olesen nasbíral v přesilovce, ostatních 14 v rovnovážné hře.
Kometa Brno - známka Sportu: 1-
Kapitán nedovolil úpadek
Mistrovská kocovina se nekoná. Kometa senzačně opanovala poslední extraligový ročník a v nastoleném trendu pokračuje i po letní pauze. Velký podíl na tom má lídr Jakub Flek. V minulé sezoně bral céčko na dres až jako třetí muž po Martinu Zaťovičovi a Tomáši Marcinkovi, ukázal se ovšem jako správná volba. Po juchání s pohárem zase září, je nejlepším střelcem soutěže a nejproduktivnějším hráčem klubu. Brno je ve velké pohodě a bodově se drží na úrovni Třince. Daří se i zapracovávání mladých hráčů a drží rovněž oba brankáři Aleš Stezka s Janem Kavanem. A to minus? Za debakl 0:8 na Motoru.
Jakub Flek o formě týmu: „Velíme nelítat hlavou v oblacích a pokračovat v práci, ještě trochu zlepšit začátky utkání. Ty nám na můj vkus trochu utíkají.“
Olomouc - známka Sportu 1-
Plnou parou do předkola
Naducaný polštář 12 bodů dělí osmé Hanáky od poslední barážové příčky, což je vynikající počin zhusta odepisované party. Nejskromnější celek soutěže dál trápí všechny týmy, porazit ho je těžká dřina. Vědí o tom své na Spartě či v Budějovicích. Úvod sezony zastihl v báječné formě Matěje Machovského, teď půjde o to, aby se nezavařil a chytil zpět potřebnou energii, protože bez luxusních představení gólmana se Kohouti neobejdou. Poslední dvě porážky můžou leccos naznačit, ale taky nemusí. Olomouci jde o předkolo, tým by naříkal, kdyby se mu perfektní úvod nepovedlo zúročit.
Zákroky gólmanů
353 - Matěj Machovský (Olomouc)
307 - Adam Brízgala (Kladno)
306 - Dominik Hrachovina (Vítkovice)
306 - Dominik Frodl (Karlovy Vary)
284 - Dominik Furch (Mladá Boleslav)
Škoda Plzeň - známka Sportu: 1-
Malík v tom není sám
Jako když přepnete na jiný kanál. Plzeň vyskočila po začátku sezony do úplně jiné pozice než před rokem. Po dohrávce 12. kola s Mladou Boleslaví se minulý týden na chvíli vyšvihla dokonce na špici tabulky. Herně se zase tolik nezměnilo, systém trenéra Josefa Jandače však zafungoval. Útok není žádný válec, ale i na dva tři góly jsou Indiáni schopni zápasy dokopat k vítězství. Velkou zásluhu na vzestupu má pevná a zkušená defenziva. Škodovka inkasovala nejmíň gólů. Nick Malík chytá stejně dobře jako v předchozím ročníku, kdy tým stál hodně na něm. Ale už v tom není sám.
22 - Tolik branek inkasovala Plzeň během úvodních 14 kol. Zdaleka nejmíň v extralize.
Vítkovice Ridera - známka Sportu: 2
Obměna se zatím daří
Vcelku zásadní letní rošády Vítkovicím neublížily. Trenér a sportovní manažer v jedné osobě Václav Varaďa znovu prokázal cit pro skladbu kádru. V druhé půlce září Ridera úspěšně zvládla jen dvě ze šesti klání, ale od října zase šlape. Zachráněné derby, výhra v Pardubicích 4:3 po skvělém týmovém výkonu, vygumování Varů. Cenné úlovky, za nimiž stojí hlavně zámořská dvojice Anthony Nellis (7+8) – Chad Yetman (6+2), doplněná o Jindřicha Abdula. Zadním řadám v 23 letech šéfuje Samuel Kňažko, s více než 23 minutami nejvyužívanější borec Ostravanů.
25 - Vítkovice dokázaly využít hned čtvrtinu přesilovkových možností, když 36 příležitostí v početní převaze přetavily v devět branek.
Bílí Tygři Liberec - známka Sportu 2
Bohatým berou, chudým dávají
Loni po 14 zápasech držel 15 bodů, přičemž na střídačce stál zkušený Filip Pešán. Jeho nástupce Jiří Kudrna při premiérovém držení trenérské taktovky je už na 22 kusech. To je znatelný a pro někoho i překvapivý posun. Bodový i herní, byť tým mrzí zbytečné ztráty v řadě dobře rozehraných partií. Je však vidět, že nový realizační štáb zná cestu, to by jinak Tygři nedokázali skolit Kometu, Pardubice a Spartu. Takže jde spíš o ladění sestavy a trpělivé mačkání hráčského potenciálu. Severočeši nutně potřebují zlepšit přesilovku, úspěšnost pod 10 procent je tristní a druhá nejhorší, z druhé strany to tým kompenzuje druhým nejlepším oslabením (90,7 %).
Radim Šimek o proměnlivých výkonech: „Připomíná mi to minulou sezonu, kdy jsme dokázali sebrat body Spartě, Pardubicím, ale když k nám přijely papírově slabší celky, myslím slabší oproti hlavním favoritům, ztráceli jsme body.“
Energie Karlovy Vary - známka Sportu: 2-
Talent uhranul extraligu
Po dobrém startu přišel útlum. Energie velmi solidně vstoupila do sezony, z prvních sedmi zápasů slavila pětkrát výhru. Pak to ale začalo drhnout a dalších sedm pokusů přineslo jediné vítězství. Karlovy Vary se v posledních kolech potýkají s chabou produktivitou, už předtím hodně těžily z příspěvků od nečekané hvězdy. Šestnáctiletý Petr Tomek zazářil šesti góly, na ledě tráví v průměru jen necelých jedenáct a půl minuty. Musí se ale přidat i další, za očekáváním zůstávají Vít Jiskra i Vojtěch Čihař. Vzadu se můžou Západočeši opřít o výborného Dominika Frodla.
6 - Tolik gólů nastříleli nejlepší karlovarští střelci Ondřej Beránek a Petr Tomek. Zatímco první je očekávaný tahoun, druhý je pro extraligu v 16 letech fantastickým překvapením.
Dynamo Pardubice - známka Sportu 3
Víc zraněných než sbírka bodů
Za Dynamem jdou polehčující okolnosti jako pozdní nástup Romana Červenky do ostré sezony a celá sada zranění „vrchní“ sestavy, jako jsou Peter Čerešňák, Vladimír Sobotka, Jiří Smejkal, Robert Kousal a čerstvě i Miloš Kelemen. Mimo je i Tomáš Vondráček, trable má Jakub Lauko… To už je na jeden mančaft skutečně dost, skoro až za hranou. Na druhou stranu v plném stavu se Pardubice nezřídka hledaly, zpočátku hlavně venku nepředváděly hokej adekvátní síle kádru. Hvězdy se nedokázaly vedle sebe porovnat a najít přesně svou roli. Tak trochu paradoxně až s náhradníky z B týmu se projev týmu zvedl.
9 - Tolik kanadských bodů (3+6) zapsal bek Jan Košťálek v přesilovce, je to nejvíc ze všech hráčů v soutěži.
Sparta Praha - známka Sportu: 3-
Měsíc na suchu
Po pěti kolech si sparťané odfajfkovali první výhru. Vítězství nad Českými Budějovicemi bylo zároveň prvním před vlastním publikem přesně po měsíci a premiérové pro nového kouče a klubovou ikonu Jaroslava Nedvěda. Předtím Sparta strádala, trápila ji marodka, má brutální program. V pátek proti Pardubicím bez sedmi chybějících hráčů základu ještě zůstala na suchu. Základem nedělního triumfu nad Motorem byl svižný odpich v úvodní části. Změna na střídačce přinesla jiný přístup, nový impuls a energii. Pomohl i návrat uzdravených útočníků. Sparta zase našla svou lepší tvář.
30 - Tolik dní trvalo, než Sparta vyhrála utkání doma.
Mountfield HK - známka Sportu 3-
S Klímou bude zase dobře
Hradec rozjel ročník okopírováním loňského mizerného startu, kdy spadl na tabulkové dno. Nyní k tomu přispěla marodka beků. Ovšem Mountfield znovu vstává, což naposledy potvrdil skvělou obrátkou v Boleslavi a téměř heroickým představením v závěru nedělního derby s dramaturgií divočáka Kevina Klímy. Hráči rozjezdili zprvu pomalé nohy, na ledě i v kabině poznáte, že drží pospolu. Jsou tu však i zahraniční otazníky k řešení jako Batna (1 gól), Bunnaman (bez gólu), bek T. J. Melancon (-6). Pokud si Hradec udrží vítěznou vlnu, postupně se vkrade do první šestky.
73,2 % - S takovou úspěšností při hře v oslabení je Hradec poslední v extralize. Inkasoval 11 gólů ze 41 početních nevýhod.
BK Mladá Boleslav - známka Sportu: 3-
Bolístky v kádru i tabulce
Po vítězném vstupu do sezony jen těžko hledají vyrovnanou formu. Bruslaři zažili čtyřzápasovou sérii porážek, po jediné výhře padli zase třikrát. Optimismus vzbuzuje vydřené vítězství v posledním duelu s Kladnem. Bruslaři dojíždějí na absence důležitých hráčů, dlouho je mimo kapitán Adam Jánošík i předsezonní posily Dávid Gríger a Carl Berglund. Švéda fanoušci neviděli v jediné soutěžní akci. I proto Boleslav nedává góly a v počtu obdržených branek je třetí od konce. Vzadu mužstvo drží Dominik Furch, ale do útoku se musí ukázat i další kromě Tomáše Fořta. Trenéři nemají nejpevnější pozici.
27 - Tolik branek vstřelila Mladá Boleslav během prvních 14 zápasů sezony. Horší je už jen Litvínov, který odehrál o utkání méně a je na 20 gólech.
Rytíři Kladno - známka Sportu: 4
Body až s legendou na střídačce
Po deseti odehraných zápasech mělo Kladno rozjetou sezonu na nedostatečnou. Obměněný tým si sedal déle, než se předpokládalo, nízká produktivita byla až děsivá. Zlom přišel až v posledních čtyřech kolech, kdy Rytíři bodovali. Společný jmenovatel změny? Hned dva. Adam Brízgala se po příchodu konkurenta Oscara Danska vybičoval k výborným výkonům, týmu extrémně pomohl i sportovní ředitel Tomáš Plekanec na střídačce. Od jeho příchodu mezi hráče Rytíři bodují a v tabulce koukají nahoru. Vyřešila se i střelecká nemohoucnost, očekávaní tahouni se chytli.
Kryštof Hrabík o Tomáši Plekancovi: „Má super věci, je persona. Snaží se nám pomoct, můžeme s ním řešit cokoliv od vhazování po oslabení a přesilovku. Skvěle se celý trenérský štáb doplňuje. Určitě je obrovským přínosem.“
Verva Litvínov - známka Sportu: 5
Situace je vážná
Vervě v jednu chvíli chybělo pět hráčů z prvních dvou formací. Zhoubný vliv široké marodky zažil Litvínov už v závěru minulé sezony, kdy po sérii porážek z prvního místa spadl do středu tabulky. Opory Koblasa a Hlava se herně trápí. Kapitán Matúš Sukeĺ i Ondřej Kaše už se vrátili, ale druhý z nich nehrál zápas od února. Situace je vážná. Tým z posledních sedmi zápasů získal jeden bod. Nastřílel nejmíň gólů. Odstup od předposledního narůstá. „Křeč a panika,“ řekl po utkání s Kladnem kouč Michal Broš o přesilovce. Klub je navíc v nejistotě ohledně další budoucnosti.
Tomáš Vrábel sportovní manažer Litvínova o tíživé situaci chemiků: „Nejistota je obrovská, prolíná se v kancelářích a hráče ovlivňuje také. Bohužel se nám nepodařilo ubránit tým před problémy souvisejícími s aktuální situací klubu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž