Litvínovská krize trvá. Co bude s trenéry? Broš: Utíkat z boje rozhodně nikdo nehodlá
Dál se zmítají v obrovských problémech, nyní v úplně největších. Litvínovští hokejisté zůstali bodově na suchu už popáté v řadě a sérii porážek natáhli na číslo osm. Nekončící letargii ještě prohloubili v Ostravě, kde od Vítkovic v předehrávce 16. kola extraligy schytali debakl 2:8. „Ukázalo se, v jakých rozpoloženích se oba týmy nacházejí. Domácí jsou nahoře a hrají výborně. Ukázala se jejich pohoda na čepelích,“ měl jasno kouč hostů Michal Broš.
V Litvínově teď nemají klidné spaní. Nejenže v kancelářích Hlinkova stadionu panují obavy z nejisté budoucnosti klubu, lepším zítřkům nenahrávají ani mizerné výsledky. Slavná hokejová bašta ze severu Čech posbírala ve čtrnácti zápasech jen sedm bodů, což z ní dělá nejhorší mančaft v soutěži. Nevole se projevuje nahlas. Jak směrem ke generálnímu manažerovi Pavlu Hynkovi, tak i k trenérskému triumvirátu.
Práce extraligového nováčka Michala Broše spolu s asistenty Jakubem Petrem a Františkem Ptáčkem ovoce nepřináší. Trpělivost, kterou nedávno zdůraznil sportovní manažer Tomáš Vrábel, ovšem nebude věčná. Všem je dobře známo, jak neúprosná bývá trenérská branže.
„Vnímáme, že jsme neoddělitelnou součástí situace, do které jsme se dostali. Utíkat z boje rozhodně nikdo nehodlá. Každý si musí zodpovědnost nést a s ní se poprat. Je naše povinnost tam dávat dál energii a nasazení každý den, každý trénink. Zítra pokračujeme,“ hlásil Broš.
Záblesk na konci tunelu zatím nepřinesl ani Ondřej Kaše, jenž se nedávno vrátil do extraligového kolotoče po víc než sedmiměsíční pauze. Ve třech odehraných duelech zapsal vydatný čas na ledě a dva kanadské body. Vsaďte se, že se mistr světa a obrovský lídr brzy dostane do pohody. Bude to chtít čas. Ten ale v Litvínově nemají.
Broš: Udělali jsme maximum, energie byla dobrá
Chemici padli už poosmé v řadě a v říjnu si ještě nezakřičeli. Poté, co 23. září doma porazili Mladou Boleslav, urvali jediný bod. Uloupili jej v Pardubicích, kde díky Nicolasi Hlavovi srovnali až v závěru třetí třetiny. Od té doby je sužují obrovské patálie.
Umocnily se v Ostravě. Verva na domácí Vítkovice absolutně nestačila, herně a systémově propadla. V první třetině inkasovala pětkrát, v prostřední třikrát. Konečný výsledek 2:8 je pro Litvínovské nemilosrdný.
Kudy vede cesta z krize? „To vám teď neřeknu, protože nechci říct, že nevíme, ale když to spojím s přípravou na zápas, přijeli jsme sem o den dřív. Od posledního utkání jsme věnovali opravdu 280 tisíc procent energie mentálnímu nastavení a připravení každého jednotlivce, přestože jsme ve šlamastyce, v jaké jsme. Do každého miniživota zápasu je potřeba jít v co nejoptimálnějším, nejpozitivnějším a nejnabuzenějším nastavení,“ burcoval trenér.
„Myslím si, že jsme pro to dělali maximum, i energie před zápasem byla dobrá. Nechci říct, že tudy vede cesta, když jsme dostali osmičku a domů jedeme jako spráskaní psi, ale nic jiného nám nezbývá. Každý v sobě opět musíme najít správnou energii, ráno se znovu sejít a znovu pracovat,“ doplnil Broš.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|6
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž