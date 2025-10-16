GM Litvínova Hynek: Je lepší, když nadávají mně. Řeší trejdy, ale odezva je minimální
Všechno špatné se spojilo dohromady. Zranění klíčových opor, herní bída, nepohoda. Litvínov je poslední, naposledy ve středu schytal debakl 2:8 na ledě Vítkovic. Vedle toho sílí obavy o další osud Vervy po oznámení odchodu majoritního vlastníka z Orlenu. Problémy a neklid prosákly úplně do všeho. Fanoušci se snaží ohrožený klub podpořit, zároveň se bouří. „Odpovědnosti se nezříkám. Je lepší, když nadávají mně, než kdyby nadávali hráčům,“ připouští generální ředitel klubu Pavel Hynek, na nějž cílí hlas lidu nejčastěji.
V tomhle roce provází Litvínov jedna pohroma za druhou. Napřed sešup z prvního místa ještě v minulé sezoně. Teď pád na dno extraligy. Kdyby tak šlo otočit přesýpací hodiny. Dokud nebude pozdě. Téma budoucnosti klubu rezonuje v celém hokejovém národě. Každý má svou pravdu, ale posun žádný. Odjištěný granát putuje z ruky do ruky. „K akcionářským věcem se nebudu vyjadřovat. Ale věřím, že jednání nakonec dobře dopadnou a na konci všeho bude jediný vítěz. Litvínovský hokej,“ říká Pavel Hynek v rozhovoru pro deník Sport.
V minulé sezoně přišel propad Litvínova v době, kdy byl na špici. Teď na začátku je všechno víc vidět, ostatní se vzdalují. Pokračuje Verva tam, kde skončila?
„Takhle bych to neviděl. Obě sezony bych nespojoval, i když tohle od lidí slýchám. Obměnilo se velké množství hráčů, přišli noví trenéři. A rozdíl je, že na Nový rok jsme byli první, pak začali prohrávat. Tam jsme měli nahráno a v únoru, březnu nezískali skoro nic. Byla to jiná situace. Tentokrát jsme začátek nechytili, což je samozřejmě vidět. Vneslo to obrovskou nepohodu. Byla a jsou zranění a další vlivy. Ale nikdo z nás se nechce vymlouvat.“
Jak na vás tým působí?