Sedlák poslal Dynamo do čela, pak plály emoce. Je zápas, kdy se nerozčiluje? ptal se Lev
Schytal tvrdý hit od Iva Sedláčka, záhy se pomstil. Vyvezl puk, přenechal Romanu Červenkovi. Jeho ránu Nick Malík ještě pokryl, ale neměl kotouč pod kontrolou. Lukáš Sedlák dorazil na 1:2. Zbývalo osm minut, ale takhle zápas Plzně s Pardubicemi i skončil. „Dva na dva s Romanem, našel jsem dorážku, a jak to chtěl chytit, o milisekundu předtím jsem do toho šťouchnul a spadlo to tam. Šťastný gól, ale v takových zápasech padají,“ vracel se k rozhodujícímu momentu kapitán hostů, jehož tým se vítězstvím posunul do čela extraligy.
Jedovaté indiánské šípy Pardubickým moc nevoní. Plzeň neporazili pět zápasů, od října loňského roku. Tohle prokletí se podařilo zlomit. „Myslím, že jsem s Plzní v extralize ještě nevyhrál ani jednou a gól jsem jim taky nedal. Takže jsem rád, že jsme to zvrátili,“ usmál se autor vítězní trefy Lukáš Sedlák. Dlouho se k ničemu moc nedostával. Jeho úderné jednotce s Červenkou a Jakubem Laukem otravovala život plzeňská checking line Jakuba Lva se Sedláčkem a Ondřejem Pšeničkou.
„Nebyl to asi úplně cíl před zápasem, že bychom na ně chodili vyloženě my, ale vycházelo to tak. Jsme čtvrtá lajna, měli bychom matchovat nejlepší útoky, hrát defenzivně. Přes padesát minut se nám to vedlo, pak přišla situace, kdy byl odražený puk, smolný gól, který rozhodl,“ popisoval Lev, který hrál svůj 500. zápas za Plzeň.
Není to tak dávno, co se o Plzni mluvilo v superlativech. Z posledních šesti zápasů však vyhrála jen jeden, všechny další ztratila, byť vždycky jen o gól. Proti Dynamu šla rychle do vedení, brzy poté mohla odskočit po dalším zaváhání pardubické obrany. Jenže Strnadův úder byl odvolán po trenérské výzvě. „Přišlo to na začátku, ale vedli bychom 2:0, hrálo by se nám líp, mohli jsme hrát chytřeji. Takhle to byl otevřený zápas, jeden z momentů, co napověděly, kam bude směřovat,“ komentoval Lev.
„Byl to důležitý okamžik. Výborná challenge, zápas by možná vypadal úplně jinak. Vedli by o dva góly, takhle jsme mohli hrát trpělivěji. Taky jsme si pomohli přesilovkou, vyrovnali z ní na 1:1, měli šance rozhodnout, což se naštěstí povedlo,“ připomněl pardubický Sedlák.
Zprvu si vykoledoval dva fauly. Poprvé ho přidržel Lev, během jeho vyloučení přesně trefil po ledě Miguël Tourigny, který z pěti střel čtyři pokazí, ale tahle mu sedla. Malík si přes houštinu těl puk nenašel. Plzeň nevyužila čtyři přesilovky. Další dva tresty pro Pardubice přišly v závěru, kdy už nezbývalo moc času, John Ludvig šel na trestnou lavici dvě vteřiny před koncem. Nicméně neúčinná koncovka je pro Indiány opět téma.
„Neproduktivní jsme byli v minulé sezoně, teď taky, což nás sráží. Pardubice ukázaly, jak se má přesilovka hrát. Nemazaly se s tím, během patnácti sekund třikrát vystřelily, my někdy za celou přesilovku ani jednou,“ připustil asistent trenéra Jiří Veber.
Na konci plály emoce. Lukáš Sedlák nasadil hit Petrovi Zámorskému, ten ho pak v mele před brankou zasáhl holí zezadu do krku. „Zkoušeli to všemi možnými způsoby. Klasická koncovka, když je to o jeden gól. Nejvíc mě naštval asi Zámek. Po odpískání, zezadu, zbývalo pár sekund,“ líčil Sedlák, který se během zápasu i několikrát vztekal.
„Je zápas, kdy se Lukáš Sedlák nerozčiluje? Nezažil jsem,“ konstatoval Jakub Lev. „Ale prohráváte o gól, dáváte všechno do ofenzivy, druhý tým brání a za žádnou cenu ho nechce dostat. Emoce k tomu patří, jsou nejlepší, co může být. Přišlo hodně lidí, slušný zápas, ale bohužel jsme neuspěli,“ řekl plzeňský jubilant.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž