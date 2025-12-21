Sparta přišla o první místo, do čela jdou Pardubice. Liberec - Kladno 4:1, mistr padl
Hokejisté Sparty ve 32. kole podlehli doma Vítkovicím 3:6 a přišli o první místo v extralize. V čele střídají Pražany Pardubice, které porazily Plzeň 2:1. Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě prohrálo s Libercem 1:4. Hradec Králové vyzrál na mistrovskou Kometu 2:1. Karlovy Vary zvítězily v Mladé Boleslavi 3:0. České Budějovice porazily nejtěsnějším rozdílem Třinec 1:0. Olomouc otočila v prodloužení zápas z Litvínovem, za výhru 4:3 bere dva body.
Sparta - Vítkovice 3:6
Sparta na domácím ledě prohrála s Vítkovicemi 3:6. Hostům pomohly k cenné výhře tři přesilovkou góly. Pražané druhou porážkou v řadě přišli o první místo. Hosté zvítězili po dvou prohrách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.
Liberec - Kladno 4:1
Bílí Tygři skolili Kladno i s Jaromírem Jágrem v sestavě 4:1. O vítězství Severočechů rozhodla první třetina, ve které vstřelili tři branky. Rytíři padli počtvrté po sobě. Liberec si připsal šestou domácí výhru v řadě.
Plzeň - Pardubice 1:2
Pardubice se výhrou v Plzni 2:1 dostaly do čela extraligy. Domácí sice rychle vedli zásluhou trefy Ville Petmana, ale ještě do první pauzy stačil vyrovnat Miguel Tourigny a po bezbrankové prostřední části rozhodl o výhře Dynama v 52. minutě gól Lukáše Sedláka. Plzeň prohrála pátý z posledních šesti zápasů a klesla na 7. místo.
Mountfield HK - Kometa Brno 2:1
Hradec Králové porazil mistrovskou Kometu 2:1. Východočeši čtvrtým vítězstvím z posledních pěti utkání přeskočili v tabulce Spartu. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě útočník Lukáš Radil. Kometě k úspěchu nepomohl ani výborný výkon brankáře Aleše Stezky, který si připsal 43 úspěšných zákroků.
České Budějovice - Třinec 1:0
České Budějovice porazily nejtěsnějším rozdílem Třinec 1:0 a navázaly tak na páteční výhru z kladenského ledu. O výhře Jihočechů rozhodl jediným gólem utkání již po 65 sekundách hry útočníkFilip Přikryl. První čisté konto v sezoně udržel Jan Strmeň.
Olomouc - Litvínov 4:3pp
Olomouc třikrát proti Litvínovu prohrávala, nakonec ale bere dva body za výhru 4:3 v prodloužení. Poslední Severočeši na předešlé dvě výhry nedokázali navázat, snížili ale svůj odstup na třináctou Mladou Boleslav na deset bodů. Utkání rozhodl v čase 61:16 útočník Ondřej Matýs.
Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:3
Karlovy Vary vyhrály v Mladé Boleslavi 3:0. O šestou výhru z posledních sedmi kol se nejvíce zasloužil brankář Dominik Frodl, který potřetí v sezoně vychytal nulu. Vítězný gól vstřelil Josef Myšák. Bruslaři padli popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstali předposlední.Extraliga Jak sbírají body v sezoně 25/26, Kometa, Pardubice, Sparta, Třinec - Infogram
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž