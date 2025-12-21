Předplatné

Sparta přišla o první místo, do čela jdou Pardubice. Liberec - Kladno 4:1, mistr padl

Zklamaní hokejisté Sparty po prohře s Vítkovicemi
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře s VítkovicemiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Petr Fridrich slaví se spoluhráči gól do sítě Olomouce
Lukáš Sedlák slaví vítězný gól proti Plzni
Trenér David Čermák během utkání s Libercem
Trenér David Čermák během utkání s Libercem
Brankář Pavel Čajan z Litvínova inkasuje gól
Realizační tým Vítkovic v čele s Václavem Varaďou slaví výhru na Spartě
Brankář Petr Kváča přišel o čisté konto v poslední minutě
37
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (14)

Hokejisté Sparty ve 32. kole podlehli doma Vítkovicím 3:6 a přišli o první místo v extralize. V čele střídají Pražany Pardubice, které porazily Plzeň 2:1. Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě prohrálo s Libercem 1:4. Hradec Králové vyzrál na mistrovskou Kometu 2:1. Karlovy Vary zvítězily v Mladé Boleslavi 3:0. České Budějovice porazily nejtěsnějším rozdílem Třinec 1:0. Olomouc otočila v prodloužení zápas z Litvínovem, za výhru 4:3 bere dva body.

Sparta - Vítkovice 3:6

Sparta na domácím ledě prohrála s Vítkovicemi 3:6. Hostům pomohly k cenné výhře tři přesilovkou góly. Pražané druhou porážkou v řadě přišli o první místo. Hosté zvítězili po dvou prohrách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.

Liberec - Kladno 4:1

Bílí Tygři skolili Kladno i s Jaromírem Jágrem v sestavě 4:1. O vítězství Severočechů rozhodla první třetina, ve které vstřelili tři branky. Rytíři padli počtvrté po sobě. Liberec si připsal šestou domácí výhru v řadě.

Plzeň - Pardubice 1:2

Pardubice se výhrou v Plzni 2:1 dostaly do čela extraligy. Domácí sice rychle vedli zásluhou trefy Ville Petmana, ale ještě do první pauzy stačil vyrovnat Miguel Tourigny a po bezbrankové prostřední části rozhodl o výhře Dynama v 52. minutě gól Lukáše Sedláka. Plzeň prohrála pátý z posledních šesti zápasů a klesla na 7. místo.

Mountfield HK - Kometa Brno 2:1

Hradec Králové porazil mistrovskou Kometu 2:1. Východočeši čtvrtým vítězstvím z posledních pěti utkání přeskočili v tabulce Spartu. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě útočník Lukáš Radil. Kometě k úspěchu nepomohl ani výborný výkon brankáře Aleše Stezky, který si připsal 43 úspěšných zákroků.

České Budějovice - Třinec 1:0

České Budějovice porazily nejtěsnějším rozdílem Třinec 1:0 a navázaly tak na páteční výhru z kladenského ledu. O výhře Jihočechů rozhodl jediným gólem utkání již po 65 sekundách hry útočníkFilip Přikryl. První čisté konto v sezoně udržel Jan Strmeň.

Olomouc - Litvínov 4:3pp

Olomouc třikrát proti Litvínovu prohrávala, nakonec ale bere dva body za výhru 4:3 v prodloužení. Poslední Severočeši na předešlé dvě výhry nedokázali navázat, snížili ale svůj odstup na třináctou Mladou Boleslav na deset bodů. Utkání rozhodl v čase 61:16 útočník Ondřej Matýs.

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:3

Karlovy Vary vyhrály v Mladé Boleslavi 3:0. O šestou výhru z posledních sedmi kol se nejvíce zasloužil brankář Dominik Frodl, který potřetí v sezoně vychytal nulu. Vítězný gól vstřelil Josef Myšák. Bruslaři padli popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstali předposlední. 

Extraliga Jak sbírají body v sezoně 25/26, Kometa, Pardubice, Sparta, Třinec - Infogram

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
36Detail
LIVE
03Detail
LIVE
21Detail
LIVE
41Detail
LIVE
12Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
10Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Sparta34154114101:8654
4Třinec3315411397:8254
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3213421390:8849
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (14)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů