Repríza finále opět pro Dynamo. A Mandát se střelecky probudil: V Brně to mám rád
Když Lukáš Sedlák dovezl puk do prázdné branky a zvýšil na 4:1, pokynul u střídačky hokejkou směrem ke kotli domácích fanoušků. Na emoce, které v bitvě Komety s Pardubicemi, prýštily od konce druhé třetiny, bylo zaděláno i pro příště. Reprízy jarního extraligového finále v nové sezoně zatím vychází Dynamu, už podruhé vykradlo Winning Group Arenu. Venku vyhrálo počtvrté v řadě. „S Brnem je to vždycky vyšperkované, sezonu takové „derby“ osvěží,“ mínil útočník vítězů Jan Mandát.
Byl to skvělý zápas. Opřeli se do sebe dva poslední finalisté, extraligoví obři s ambicemi na další velkou jízdu play off. Výsledek je jasný, 4:1 pro Dynamo. Ovšem Kometa až na první třetinu tolik nezaostávala, jen byla méně produktivní a neměla ve svém středu Romana Červenku. Nejproduktivnější hráč soutěže opět válel (1:1), k tomu neproměnil trestné střílení.
Když se po faulu Marka Ďalogy (sekání) na unikajícího Františka Formánka rozjel čerstvý čtyřicátník k nájezdu, byl ve vzduchu gól na 0:3. Jenže Červenkovu střelu brankář Aleš Stezka vyrazil a oslavil to vítězoslavným gestem. O finální radost však hosty, lídra tabulky, nepřipravil.
Pardubický veterán v jiných okamžicích opět ukázal svou jedinečnost. V přesilovce perfektně prostrčil puk na modrou beku Janu Košťálkovi, jehož parádní rána zapadla do sítě.
Brzy nato zakvedlal Červenka v útočném pásmu kotoučem a vypálil na bránu. Jeho tečovaný pokus skončil mimo gólmanův dosah, neboť Stezka reagoval na původní dráhu letu a přesouval se ke druhé tyčce. Navíc před ním stáli dva zcela nepokrytí protivníci. To byla obrovská chyba mistrů. „Červenka na naší modré čáře obešel tři hráče. To z pohledu obrany nejde komentovat,“ lamentoval kouč Kamil Pokorný. „Byli jsme všude o krok pozdě,“ vrátil se k úvodu útočník Tomáš Zohorna.
Na konci září urvali Pešánovi svěřenci v Brně dva body Sobotkovou trefou v prodloužení, tentokrát si odvezli z nabídky plný počet. Pokorného parta překonala Romana Willa jedinkrát, a to po sourozenecké souhře, kdy po Hynkově nahrávce střílel přesně z mezikruží Tomáš Zohorna.
Mandátovi se proti Brnu daří
Rozhodující zásah přišel ve třetí části z hole Jana Mandáta, jenž v tísni vytáhl těžkou, pohotovou a přesnou střelu pod horní tyčku. Sám nečekal, že skončí za Stezkovými zády. A to proto, že táhnul nepříjemně dlouhou sérii, kdy mu to nepadalo. „Ještě teď tomu nevěřím. Doteď nevím, kudy ten puk prošel, Počítal jsem, že to v bráně zase není,“ přiznal s úsměvem Mandát, jenž na koncovce nepřestal na tréninku pracovat. Pálil, tlačil se do brány.
„Moje hluché období trvalo asi třináct zápasů. V těch posledních už jsem to na sobě cítil,“ přiznal. „Je to úleva. Snad se to teď zase překlopí a třeba nastartuju nějakou gólovou sérii,“ přál si. Na jihu Moravy se mu nebývale daří, kde jinde měl ukončit střelecké trápení než v „Rondu“. „Někdo říkal, že z mých posledních dvanácti gólů jsem dal šest v Brně. Mám to tady rád,“ tlumočil Mandát interesantní zprávu.
Když zavěsil na 3:1 pro Dynamo, měli už oba velcí rivalové za sebou několik potyček a rovněž nepříjemný zákrok Petera Čerešňáka u mantinelu na Radima Ferdu. Nešlo však o záludnost, i proto rozhodčí po zhlédnutí záznamu uložili obránci pouze menší dvouminutový trest. Útočník Komety sice byl otřesený, ale nakonec se vrátil do hry. „Odehráli jsme velice dobré utkání,“ chválil asistent Východočechů Václav Kočí.
Jeho brněnský kolega měl na nedělní večer logicky odlišný pohled. Více kritický. „My jsme v první třetině spíš přihlíželi, než hráli. Od druhé z nás šla jednoznačně lepší energie, přežili jsme trestné střílení a dali kontaktní gól. Náš výkon už měl parametry. Ale Pardubice vyhrály zaslouženě,“ shrnul Pokorný, jemuž stále chybí obránce Brandon Davidson a útočník Arttu Ilomäki. První jmenovaný v tomto ročníku možná ani nenastoupí, jedině v pozdější fázi play off. Finský forvard by se měl vrátit do akce dřív.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž