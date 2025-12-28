Předplatné

Repríza finále opět pro Dynamo. A Mandát se střelecky probudil: V Brně to mám rád

Pardubický Jan Mandát se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Kometě Brno
Pardubický Jan Mandát se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Kometě BrnoZdroj: ČTK / Václav Šálek
Pardubický Libor Hájek a brněnský kapitán Jakub Flek
Pardubický Tomáš Dvořák a brněnský Marek Ďaloga
Pardubický Jakub Lauko v šanci v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Radim Ferda v šanci proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Brněnský Lukáš Cingel v souboji s Vladimírem Sobotkou z Pardubic
Kouč Pardubic Filip Pešán během utkání proti Kometě Brno
Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
Když Lukáš Sedlák dovezl puk do prázdné branky a zvýšil na 4:1, pokynul u střídačky hokejkou směrem ke kotli domácích fanoušků. Na emoce, které v bitvě Komety s Pardubicemi, prýštily od konce druhé třetiny, bylo zaděláno i pro příště. Reprízy jarního extraligového finále v nové sezoně zatím vychází Dynamu, už podruhé vykradlo Winning Group Arenu. Venku vyhrálo počtvrté v řadě. „S Brnem je to vždycky vyšperkované, sezonu takové „derby“ osvěží,“ mínil útočník vítězů Jan Mandát.

Byl to skvělý zápas. Opřeli se do sebe dva poslední finalisté, extraligoví obři s ambicemi na další velkou jízdu play off. Výsledek je jasný, 4:1 pro Dynamo. Ovšem Kometa až na první třetinu tolik nezaostávala, jen byla méně produktivní a neměla ve svém středu Romana Červenku. Nejproduktivnější hráč soutěže opět válel (1:1), k tomu neproměnil trestné střílení.

Když se po faulu Marka Ďalogy (sekání) na unikajícího Františka Formánka rozjel čerstvý čtyřicátník k nájezdu, byl ve vzduchu gól na 0:3. Jenže Červenkovu střelu brankář Aleš Stezka vyrazil a oslavil to vítězoslavným gestem. O finální radost však hosty, lídra tabulky, nepřipravil.  

Pardubický veterán v jiných okamžicích opět ukázal svou jedinečnost. V přesilovce perfektně prostrčil puk na modrou beku Janu Košťálkovi, jehož parádní rána zapadla do sítě.

Brzy nato zakvedlal Červenka v útočném pásmu kotoučem a vypálil na bránu. Jeho tečovaný pokus skončil mimo gólmanův dosah, neboť Stezka reagoval na původní dráhu letu a přesouval se ke druhé tyčce. Navíc před ním stáli dva zcela nepokrytí protivníci. To byla obrovská chyba mistrů. „Červenka na naší modré čáře obešel tři hráče. To z pohledu obrany nejde komentovat,“ lamentoval kouč Kamil Pokorný. „Byli jsme všude o krok pozdě,“ vrátil se k úvodu útočník Tomáš Zohorna.

Na konci září urvali Pešánovi svěřenci v Brně dva body Sobotkovou trefou v prodloužení, tentokrát si odvezli z nabídky plný počet. Pokorného parta překonala Romana Willa jedinkrát, a to po sourozenecké souhře, kdy po Hynkově nahrávce střílel přesně z mezikruží Tomáš Zohorna.

Mandátovi se proti Brnu daří

Rozhodující zásah přišel ve třetí části z hole Jana Mandáta, jenž v tísni vytáhl těžkou, pohotovou a přesnou střelu pod horní tyčku. Sám nečekal, že skončí za Stezkovými zády. A to proto, že táhnul nepříjemně dlouhou sérii, kdy mu to nepadalo. „Ještě teď tomu nevěřím. Doteď nevím, kudy ten puk prošel, Počítal jsem, že to v bráně zase není,“ přiznal s úsměvem Mandát, jenž na koncovce nepřestal na tréninku pracovat. Pálil, tlačil se do brány.

„Moje hluché období trvalo asi třináct zápasů. V těch posledních už jsem to na sobě cítil,“ přiznal. „Je to úleva. Snad se to teď zase překlopí a třeba nastartuju nějakou gólovou sérii,“ přál si. Na jihu Moravy se mu nebývale daří, kde jinde měl ukončit střelecké trápení než v „Rondu“. „Někdo říkal, že z mých posledních dvanácti gólů jsem dal šest v Brně. Mám to tady rád,“ tlumočil Mandát interesantní zprávu.  

Když zavěsil na 3:1 pro Dynamo, měli už oba velcí rivalové za sebou několik potyček a rovněž nepříjemný zákrok Petera Čerešňáka u mantinelu na Radima Ferdu. Nešlo však o záludnost, i proto rozhodčí po zhlédnutí záznamu uložili obránci pouze menší dvouminutový trest. Útočník Komety sice byl otřesený, ale nakonec se vrátil do hry. „Odehráli jsme velice dobré utkání,“ chválil asistent Východočechů Václav Kočí.

Jeho brněnský kolega měl na nedělní večer logicky odlišný pohled. Více kritický. „My jsme v první třetině spíš přihlíželi, než hráli. Od druhé z nás šla jednoznačně lepší energie, přežili jsme trestné střílení a dali kontaktní gól. Náš výkon už měl parametry. Ale Pardubice vyhrály zaslouženě,“ shrnul Pokorný, jemuž stále chybí obránce Brandon Davidson a útočník Arttu Ilomäki. První jmenovaný v tomto ročníku možná ani nenastoupí, jedině v pozdější fázi play off. Finský forvard by se měl vrátit do akce dřív.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

