Litvínov míří do baráže! Dynamo padlo v Třinci, Sparta zdolala Boleslav 4:1

Litvínov míří do baráže
Litvínov míří do barážeZdroj: ČTK / Jan Šťastný
Zklamaní fanoušci po sestupu Litvínova do baráže
Litvínovský Ondřej Kaše a hradecký Radovan Pavlík
Hradecký Lukáš Radil překonává litvínovského brankáře Mateje tOMKA
Hradečtí hokejisté se radují z gólu proti Litvínovu
Litvínovský brankář Matej Tomek inkasuje v utkání proti Hradci Králové
Litvínovský Maxim Čajkovič se raduje z gólu proti Hradci Králové
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Pardubicím
57
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Program pěti zápasů 47. kola hokejové Tipsport extraligy přinesl jistotu Litvínova v barážové účasti po porážce s Hradcem Králové. Dynamo na ledě Ocelářů padlo těsně 2:3, i tak ale během olympijské přestávky zůstane první. Karlovy Vary zvládly první část dvojzápasu proti Liberci. Sparta si dokázala poradit s Mladou Boleslaví, Kladno porazilo Plzeň.

Sparta - Ml. Boleslav 4:1

Pražané si ve druhém utkání projektu Sparta vzdává hold poradili s Mladou Boleslaví. Do vedení šli domácí v osmé minutě díky úspěšnému zakončení kapitána Filipa Chlapíka, poté skóroval ještě Dominik Mašín. Téměř v polovině duelu snížil Filip Pavlík, ale následné góly Martinše Dzierkalse a Michaela Špačka v přesilových hrách stvrdily výhru nad Bruslaři.

K. Vary - Liberec 3:2sn

Karlovy Vary uzmuly důležitý fruhý bod v samostatných nájezdech proti Liberci a oba týmy jsou nyní na 80 bodech. Bílí Tygři ztratili vedení 2:0, domácí dokázali srovnat krok. Souboj o druhé místo svedou hned v pátek. 

Kladno - Plzeň 4:1

Kladno potřebuje každý bod. Proti Plzni se mu podařilo naplno bodovat. Tomáš Plekanec a spol. nabudili svůj tým nejlépe, jak mohli. Rrytíři se ve druhé periodě dostali do vedení 3:0 a vystrnadili z prostoru tří tyčí plzeňského gólmana Nicka Malíka, kterého nahradil Jan Růžička. Západočeši padli po třech výhrách za sebou, Kladno si připsalo vítězství po dvou porážkách v řadě.

Litvínov - Mountfield HK 3:6

Litvínov si mohl případnou výhrou posílit naději, aby byl před Hrami v Itálii bodově blíže k předposlednímu místu a unikl baráži. To se ale nestalo, a tak Verva si zahraje o udržení v české nejvyšší soutěži. V utkání proti Hradci Králové domácí dokonce otevřeli gólový účet, a to díky Mximu Čajkovičovi. Poté už ale kontrolu nad vývojem klání začali mít hosté, když 86 sekund po vyrovnání přisoudil vedení Mountfieldu Lukáš Radil. Tři body zapsala útočná křídla z první formace Radil (1+2) a Radovan Pavlík (2+1). dva góly měl na kontě i bek T.J. Melancon.

Třinec - Pardubice 3:2

Třinec s Pardubicemi sehrál boj, ve kterém si připsal zaslouženou těsnou výhru za tři body. Během olympijské pauzy budou Oceláři na čtvrtém místě tabulky, Dynamo bude s 89 body jasně prvním celkem. Pod Javorovým vedli domácí už 3:0, ale Východočeši se dokázali vzchopit, ale ne natolik, aby se dotáhly na kýžené vyrovnání.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2Liberec46232714127:10580
3K. Vary46225415125:11580
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

