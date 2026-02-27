Jergl překonal Smoleňáka: Viděl jsem, že krmí slony v Thajsku. Orsavu štval výkon Mory
Obecně platí, že pokud chcete vyrazit v Olomouci na hokej, musíte se teple obléct. S koncem února však bylo v jindy mrazivé „Plecharéně“ už daleko příjemněji. Ostatně jaro se blíží a s ním i extraligové play off. Jestli si jej Hanáci zahrají, zůstává i nadále ve hvězdách. V duelu s Mountfieldem se mu mohli přiblížit, jenže nestalo se. Od druhé třetiny už vládli Východočeši. „Jestli budeme hrát takhle, v předkole nemáme co dělat,“ bědoval Jakub Orsava po prohře 2:4.
Zatímco Kohouti bojují o místenku do předkola, Hradec Králové cílí v závěru základní části na elitní čtyřku. Přímý postup do čtvrtfinále by byl vskutku vítaným benefitem. „Kdo by to nechtěl? Je tam také nějaký odpočinek. Přece jen zápasy v předkole jsou navíc, takže říkám, uvidíme. Máme ještě tři utkání a budeme se snažit získat co nejvíc bodů,“ měl jasno Aleš Jergl.
Před zápasem v Olomouci však Hradečtí řešili trable. Oproti středečnímu špílu s Vítkovicemi nemohl kouč Tomáš Martinec počítat se třemi obránci. Dávid Mudrák si odpykává dvouzápasový trest a T.J. Melancon s Martinem Pláňkem naopak vypadli kvůli zdravotním komplikacím.
Zpátky do sestavy se proto vrátil zkušený Tomáš Pavelka, v defenzivě pak znovu zaskočil univerzál Radek Pilař. „Vzali jsme všechny, které jsme měli,“ usmál se asistent Petr Koukal. „Kluci se s tím musí popasovat, ale sezona je samozřejmě náročná. Rozhodně jsme si nepředstavovali, že se to po pauze takhle rozpadne, ale jsem rád za kluky, kteří naskočili.“
Absence se do výkonu hostů promítly jen v první třetině, kdy Mountfield neubránil bleskovou souhru mezi Petrem Fridrichem a Jakubem Orsavou. Daleko větší lahůdku si zkraje druhé části připravil pro fanoušky Jergl, jehož senzační pas zametl Alex Tamáši. Slovenský útočník před svým spoluhráčem jen uznale smeknul. „Když jsem měl puk na hokejce, Alex si krásně zařval. Dával jsem to tam naslepo, ale věděl jsem, že za mnou stojí,“ líčil Jergl.
Orsava: O play off se hraje úplně jinak
S podobnou parádou se blýskl i Tommi Kivistö, jenž před prázdnou bránou našel Martina Kohouta. Povedenou hradeckou sedmiminutovku následně uzavřel Jergl. Jednatřicetiletý útočník vstřelil 93. branku za Mountfield, čímž v klubové extraligové éře překonal Radka Smoleňáka.
„Teď jsem viděl, že je někde v Thajsku, takže si užívá a krmí slony. Uvidíme, jestli mi něco napíše,“ zaculil se Jergl. „Věděl jsem, že se ten gól nějak blíží, ale nevěděl jsem přesně, jestli mi chyběly dva nebo tři. Jsem rád, že jsem to překonal.“
Pojistku na čtvrté vítězství Mountfieldu za sebou přidal Radovan Pavlík, nic na tom nezměnil ani pozdní zásah Davida Vitoucha. Olomouc se tak ocitá v problémech, po sedmé porážce z předešlých osmi utkání drží na postupovém dvanáctém místě jen jednobodový náskok na Mladou Boleslav.
„Příště určitě nemůžeme hrát jako proti Hradci. Za mě se hraje o play off úplně jinak, musí se tam sežrat puky a skákat po hlavě. Nemůže se stávat, že máme na brankovišti volného hráče a dává to do prázdné,“ kroutil hlavou olomoucký útočník Jakub Orsava, jenž v den zápasu slavil pětatřicáté narozeniny.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž