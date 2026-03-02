Frustrovaný Flek odsekával reportérce. Přišla omluva, ke kauze se vyjádřil i Záruba
Naštvání z něj doslova sálalo. Jakub Flek po nedělní porážce Komety v Kladně (2:4) odešel nasupeně z ledu, emoce naplno ukázal při rozhovoru pro Českou televizi. Reportérce odsekával, dohromady ze sebe vypustil jen čtyři věty a video s jeho vystoupením začalo rychle kolovat po sociálních sítích. Na X se k němu kapitán Komety později večer vyjádřil. „Taky jsem člověk, co mu to někdy ujede. Omluvu jsem odeslal přímo slečně reportérce, na kterou jsem si sehnal kontakt,“ uvedl reprezentant.
Byl to zápas, který mohli v klidu zlomit na svou stranu. Kometa po první třetině a náporu domácího Kladna držela slibný výsledek 1:1, ve druhé třetině převzala iniciativu a mohla odskočit o několik gólů. Jenže se trefila jen jednou a Rytíři v posledním dějství uloupili tři body za výhru 4:2.
Naštvání bylo na hráčích Komety a jejím kapitánovi znát. Po odchodu z ledu vyšel z kabiny na rozhovor, když štáb České televize před šatnou nenašel, nakvašeně se vrátil mezi spoluhráče. Pozápasové hodnocení vyšlo až napodruhé, byť olympionik z Milána nebyl příliš sdílný.
„Dnes jste měl několik střeleckých pokusů, přesto forma asi není úplně ideální. Co říkáte?“ začala reportérka a dočkala se strohé odpovědi. „Asi jo, no.“ V podobném duchu se nesl i zbytek zpovědi po porážce.
„V hlavě,“ reagoval Flek na otázku, v čem spočívá střelecké trápení. Při dalších dvou otázkách už přidal více slov, přesto na něm byl patrný vztek a frustrace. Video s rozhovorem se po utkání rychle začalo šířit po internetu, později se k němu vyjádřil na X i sám Flek.
„Hlavně tady zase nedělej mediální senzace z jednoho nasraného rozhovoru. Za prvé jsem na něj vůbec nechtěl jít… omluvit se z něj nemůžeš. Pak tam přijdeš a první otázkou ti paní reportérka vlastně mezi řečí řekne, že jsi dřevo, co mohl dát v zápase 4 góly, a nakonec jsi prohrál,“ vysvětloval lídr Komety.
„Což měla mimochodem pravdu. Já to chtěl jenom zkrátit, ať můžu jít pryč. Taky jsem jenom člověk, co je někdy nasranej, když se prohraje,“ dodal.
Záruba: Tohle v té otázce není
Na Flekovu reakci odpověděla později i hlavní tvář hokeje na České televizi Robert Záruba. Zkušený komentátor nesouhlasil s tím, že by první otázka měla vyznění, o němž mluvil dlouholetý reprezentant. „Jakube, tohle v té otázce není. I pro tu reportérku to není příjemná situace, snažila se projevit pochopení,“ napsal Záruba.
Od Fleka se dočkal omluvy. „Roberte, jsem taky jen člověk, co mu to někdy ujede. Vím, že umím udělat i lepší rozhovor. Omluvu jsem odeslal přímo paní/slečně reportérce, na kterou jsem si sehnal kontakt,“ uzavřel téma rozhovoru.
Kometa v posledních kolech ročníku bojuje o co nejlepší postavení v tabulce, aby v předkole play off začínala s výhodou domácího ledu. Zatím ale střídá výhry s porážkami. Sám Flek mohl v Kladně zlomit zápas na stranu hostů, jenže v několika dobrých možnostech pohořel na skvěle chytajícím Adamu Brízgalovi.
„Několik šancí měl, mohl to překlopit na svoji stranu. Musíme ale celý tým pracovat do závěru základní části a být parádně nachystaní na předkolo,“ říkal trenér Jiří Horáček na tiskové konferenci.
„Tím, že je nejproduktivnější, víme, že ujíždí, dostává se do šancí. Vždycky se snažíme na něj soustředit. Je super, že se mu to dneska nevydařilo. Díky tomu máme body,“ pochvaloval si z vítězné strany Brízgala, který Flekovi zkomplikoval cestu za korunou pro krále střelců.
O ni se rychlonohý útočník přetahuje s Radanem Lencem z Liberce a Anthonym Nellisem z Vítkovic. Zatímco oba konkurenti se v posledním kole posunuli na 24 nastřílených branek, brněnský kapitán zůstává o jeden gól pozadu. V neděli jeho i zbytek hostů ale štvaly hlavně ztracené body.
Vztek byl dokonce tak velký, že ho během přestávky odnesly dveře do místnosti zapisovatelů vedle kabiny hostů. Po utkání na nich zela velká prasklina. Podobnou můžou získat brněnské plány na domácí start předkola. Kometa momentálně drží osmé místo a dva body za sebou má českobudějovický Motor. V posledních dvou kolech vyzve Karlovy Vary a Olomouc.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž