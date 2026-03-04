Boleslav zavřela krám, fanoušci odcházeli během zápasu: Pocity nejsou vůbec příjemné
Během třetí třetiny začali diváci odcházet. V Mladé Boleslavi šli v téhle sezoně na hokej naposledy. Olomouc porazila České Budějovice, Bruslaři v souboji s Plzní neurvali nic. Takže konec nadějí. „Dozvěděli jsme se o tom po zápase v kabině. Deset sekund předtím, než jsem šel na rozhovor,“ poznamenal kapitán Adam Jánošík. Bez Dominika Furcha v brance by domácí nekončili ještě milosrdným výsledkem 0:2. Takže nashledanou, po pátečním kole zavřou krám. Škodovce vítězství zajistilo čtvrtfinále. Zahraje si ho po sedmi letech.
Indiáni po Litvínovu narazili na další tým, který zabředl do útlumu, až netečnosti. Přitom Středočechům na rozdíl od Vervy stále šlo o to, aby proklouzli do vyřazovacích bojů. Jenže v posledních dvou zápasech nedali ani gól a proti Plzni věru moc nepředvedli. Takhle se o play off hrát nedá. Podruhé během tří let končí sezonu tímto způsobem. Přitom měli mnohem vyšší plány.
„Je to zklamání, ale taky je potřeba podotknout, že jsme byli dva body od Litvínova a měli dva zápasy k dobru, takže mohly být úplně jiné starosti. Hodně okolností nešlo směrem, jakým mělo. „Bojovali jsme, pocity nejsou vůbec příjemné. Chtěli jsme si to uhrát, ale bohužel jsme skončili třináctí. Nejsme spokojení,“ vracel se Jánošík.
Pavouk play off extraligy 2025/2026 >>>
Hru domácích hodně nabourala vyloučení. Nejprve po trestu do konce utkání pro Petra Gewieseho za hrazdu na plzeňského Iva Sedláčka. Potom následovaly ještě dva menší tresty. Specialisté na oslabení ze třetí a čtvrtí lajny měly vyšší icetime, než hráči z elitních formací. To se moc nestává a není to ani dobré. Tím spíš, že Plzeň mezitím šla do vedení.
Úvodní a nakonec i vítězný gól obstaral Adam Měchura. Lalancette zavezl puk, dal Igoru Merežkovi a ten předložil před bránu nikým nehlídanému střelci Západočechů, který nastavil hokejku a poslal kotouč do odkryté brány. Posledním z domácích vzadu byl útočník Ondřej Procházka, beci někde na vandru.
„Dostával jsem to do prázdné. Pamatuju si, jak jsem měl pár zápasů zpátky podobnou šanci po Igorově akci a nedal. Už jsem byl připravený se podruhé nemýlit,“ usmál se Měchura, který proti Boleslavi skóroval potřetí a v sezoně poosmnácté.
Z jeho pohledu zápas nebyl tak jednoduchý, jak se mohlo zdát. „Každé utkání je těžké a my jsme sem jeli s vědomím, že oba týmy o něco hrají, že to bude něco jako play off. Padly jen dva góly, což o tom svědčí. Přímý postup do čtvrtfinále pro nás znamená hrozně moc. Ale to hlavní začíná v play off,“ řekl kanonýr týmu, jehož druhé místo je hodně nad očekávání „Predikcí si nevšímáme, určitě nás neovlivní. Nic není hotovo. Víme, jakou kvalitu máme a co dokážeme,“ dodal Měchura.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž