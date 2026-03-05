Furch: Je divné končit začátkem března. Pyrochta míří do Třince, kdo na střídačku?
Po zápase Mladé Boleslavi s Plzní se oba týmy děkovaly před svými fanoušky. Domácí Bruslaři asi hlavně proto, že se s nimi dlouho neuvidí. „Pocity se těžko popisují. I po tom špatném průběhu sezony bylo předkolo na dosah. Nedokázali jsme ho uhrát. Těžko se mi mluví,“ hledal slova gólman Dominik Furch.
V brance dělal, co mohl, do poslední chvíle držel jejich naděje. Jinak se Boleslav nezmohla na odpor. Porážka 0:2 a souběžná výhra Olomouce nad Českými Budějovicemi rozhodly, že klubu z města aut skončí sezona nejdřív ze všech. Podruhé za poslední tři roky už po základní části.
„Je divné končit sezonu na začátku března. Nevím, jestli jsem to někdy zažil. Když jsem chytal za Slavii, hráli jsme baráž nebo nějakou nadstavbu. Popravdě si ani nepamatuju, kdy naposledy byl poslední zápas začátkem března,“ pokračoval 35letý odchovanec Slavie, který do Mladé Boleslavi přišel předloni z Komety.
Bruslaři podruhé za sebou nedali v zápase gól, naprázdno vyšli celkem v osmi utkáních a v průměru se nedostali ani přes dvě vstřelené branky. „Je to úděl, vyhrává se i prohrává společně. Někdy to lepí jedné, pak i druhé straně. Kluci mě kolikrát taky podrželi, když můj výkon nebyl stoprocentní, padali po hubách,“ zastal se spoluhráčů Furch.
Přijde nový trenér
Daleko nejsou doby, kdy se v Mladé Boleslavi hrálo semifinále, v loňském čtvrtfinále vypadli s Hradcem Králové po sedmi zápasech, přičemž sérii ovlivnil gól Mountfieldu uznaný po odpískání ve třetím duelu. Během podzimu zabředli Bruslaři do problémů. Místo Richarda Krále se postavil na střídačku Miloslav Hořava, ale ještě v lednu museli čelit tlaku Litvínova, který se začal dotahovat z posledního místa.
„Všem nám tehdy spadl ohromný kámen ze srdce, když jsme se zbavili strašáka v podobě baráže. Bylo to o pár bodech. Je pravda, že sezona byla neúspěšná, nahoru dolů. Musím to ještě zpracovat,“ povídal Furch. V pátečním utkání v Hradci Králové, který stále bojuje o elitní čtyřku, Boleslavským už o nic nepůjde. „Musíme ho zvládnout, abychom zakončili sezonu rozumně,“ dodal Furch.
Smlouvu má ještě na příští sezonu. Ale dá se očekávat, že mužstvo čekají změny. Přijde nový trenér. Mluvilo se o Jaroslavu Nedvědovi, do popředí vystoupilo i jméno Davida Bruka, který úspěšně vede prvoligovou Slavii. Dost hráčů má odejít. Z útočníků třeba Filip Suchý, z obránců Tomáš Havlín, Petr Gewiese údajně míří do Olomouce a Filip Pyrochta do Třince.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž