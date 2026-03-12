Kladno má druhou výhru proti Spartě! Třinec a Vary postupují, Kometa je blízko

Předplatné

O druhé výhře Kladna v předkole rozhodl v prodloužení Niko Ojamäki
Kladno překvapivě vede v sérii předkola nad Spartou 2:1 na zápasy
Vítkovičtí hokejisté si po vyřazení s Karlovými Vary museli vyslechnout nespokojenost fanoušků
Adrián Holešinský a Tomáš Bartejs se v průběhu první třetiny pustili do bitky
Václav Varaďa nedokázal s Vítkovicemi vyhrát ani jeden zápas předkola proti Karlovým Varům
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
To jsou věci! Sparta je už jen jednu prohru od šokujícího vyřazení v extraligovém předkole proti Kladnu. Rytíři ve třetím duelu uspěli 2:1 v prodloužení a v pátek můžou sérii ukončit a postoupit. Třinec si zajistil postup v nejkratším možném čase, ve třetím duelu na ledě Olomouce vyhrál 2:1 v prodloužení. Místo ve čtvrtfinále si zajistily také Karlovy Vary, které uspěly na ledě Vítkovic 2:1. Do vedení 2:1 se dostala Kometa, která vyhrála v Českých Budějovicích 4:2. Všechny varianty čtvrtfinále play off 2025/26 najdete ZDE >>>

Kladno - Sparta 2:1p

Stav série: 2:1

Kladno zvítězilo nad Spartou 2:1 v prodloužení, v sérii se ujalo vedení 2:1 na zápasy a chybí mu jediná výhra k překvapivému postupu do čtvrtfinále. Branky padaly až od druhé třetiny. Kladno vedlo po gólu Ondřeje Bláhy, za hosty brzy vyrovnal Michal Řepík. Před 5200 diváky ve vyprodaném hledišti pak v čase 60:41 rozhodl v přesilovce Niko Ojamäki.

Motor ČB - Kometa 2:4

Stav série: 1:2

Kometa vyhrála  na ledě Českých Budějovic 4:2, ujala se vedení v sérii 2:1 a v pátek může postoupit do finále. Mistrovské Brno si rozhodující tříbrankový náskok vypracovalo ve druhé třetině, Motor ve třetí části snížil na 2:3, ale poslední slovo měl při power play domácích Jakub Flek.

Olomouc - Třinec 1:2p

Konečný stav série: 0:3

Třinec vyhrál ve třetím zápase předkola na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, sérii vyhrál 3:0 a postoupil do čtvrtfinále, ve kterém se střetne s Mountfieldem HK. Utkání rozhodl v oslabení v čase 61:37 útočník Ondřej Kovařčík. Oceláři postoupili do čtvrtfinále podeváté v řadě, v minulé sezoně prohráli v boji o účast v semifinále se Spartou. Předtím získali pětkrát titul.

Vítkovice - Karlovy Vary 1:2

Konečný stav série: 0:3

Karlovy Vary jsou po Třinci druhým postupujícím z extraligového předkola. Západočeši zvítězili v třetím utkání série na ledě Vítkovic 2:1 a soupeře vyřadili v nejkratším možném termínu poměrem 3:0 na zápasy. Rozhodující zásluhu na čtvrteční výhře měl autor obou branek Robin Sapoušek.

