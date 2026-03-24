Varaďovy (ne)čekané konce: „Život jde dál“ i Moderův Ikaros. Vítkovice trénoval 14 měsíců

Trenér Václav Varaďa končí ve Vítkovicích
Václav Varaďa nedokázal s Vítkovicemi vyhrát ani jeden zápas předkola proti Karlovým Varům
Marek Zadina (vpravo) slaví vítězství v extralize s Třincem po boku trenéra Václava Varadi
Trenér Václav Varaďa na vítkovické střídačce
Kouč Vítkovic Václav Varaďa během utkání v Pardubicích
Vítkovický trenér Václav Varaďa během utkání proti Mladé Boleslavi
Pokud by všechny jeho smlouvy platily dál, v nadcházející sezoně se mohl postavit v hokejové extralize na lavičku Třince, Pardubic i Vítkovic zároveň. Se všemi kluby se ale loučil Václav Varaďa předčasně. Naposledy s Ostravany, kde ho připravily o místo neuspokojivé výsledky spolu s rozpačitým herním projevem. Proč a jakým způsobem končil devětačtyřicetiletý kouč v předchozích působištích? 

Reprezentace U20 - leden 2020

Před sezonou 2018/19 se Václav Varaďa coby trenér úřadujících extraligových vicemistrů dohodl na angažmá u reprezentační dvacítky. Na šampionátech v Kanadě a doma v Ostravě však skončil shodně sedmý, což se nedalo považovat za úspěch. Tehdejší svazový šéftrenér Filip Pešán v lednu oznámil, že s ním smlouvu neprodlouží, jenže Varaďa se o tom dozvěděl až z médií. „Očekával jsem férové jednání z očí do očí tak, jak jsem na to zvyklý třeba od vedení Ocelářů,“ hlásil pro webové stránky Třince, svého někdejšího zaměstnavatele. 

Třinec - duben 2022

Když se v dubnu roku 2020 dohodl Varaďa v Třinci na sedmiletém prodloužení smlouvy, ve vitríně se mu vedle extraligového stříbra třpytilo i zlato. Při třetím titulovém tažení už ale věděl, že se bude loučit. Důvodem byla názorová diference se sportovním vedením. „Jde o vyústění přetrvávající situace,“ psal tehdy Varaďa ve svém blogu. „Když chce křídla, ať je roztáhne a letí až k nebesům. Jen si musí dát pozor, aby neskončil jako Faethon nebo Ikaros, syn Daidalův,“ komentoval nečekaný rozchod prezident Ocelářů Ján Moder.

Pardubice - leden 2024

Zatím nejtřaskavější rozvázání smlouvy. „Život jde dál,“ vyťukal majitel Dynama Petr Dědek na sociální síť X. Varaďovi také vytknul, že opakovaně porušoval podmínky kontraktu. „S neprofesionalitou a nedbalostí na mne opravdu nechoďte. Každý, kdo mne zná, ví, že nikdy hráče, kolegy, ale ani soupeře neurážím, že se vždy chovám korektně a férově,“ oponoval Varaďa. Spor mezi ním a Dědkem se dostal až k soudu, který řeší mediátor. Trenér požaduje po klubu odstupné ve výši 11,6 milionu korun a navrch omluvu v médiích.  

Vítkovice - březen 2026

Poprvé vedl v extralize tým, jehož ambice nebyly titulové. Nicméně právě ve Vítkovicích dostal pravomoce, o které dlouhodobě usiloval. V lednu roku 2025 se stal kromě trenéra i sportovním manažerem, kádr si skládal podle sebe, byť s omezenými možnostmi. Jenže většina posil se nepovedla, stejně tak se nezvedl ani herní projev mužstva. Ačkoliv Varaďa podepsal s Vítkovicemi smlouvu do roku 2028, po čtrnácti měsících mu přišla výpověď. Ostravané teď hledají cestu, po které se vydají dál. To už ale s novým realizačním týmem. 

Poslední extraligové kontrakty Václava Varadi 

Klub - podpis - délka smlouvy (vypršení) 

  • Třinec - 3. 4. 2020 - 7 let (2027)
  • Pardubice - 4. 5. 2023 - 5 let (2028)
  • Vítkovice -16. 1. 2025 - 3 roky a zbytek sezony (2028)
