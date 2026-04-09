Gól, který naštval Pardubice. Bývalý sudí říká: Will by startoval, kdyby... Video brzdí hokej
Selským rozumem si přejete, aby takové góly platily. Řeč je o trefě sparťanského útočníka Michaela Špačka ve čtvrtém semifinále s Dynamem, kdy brusle Romana Horáka v pracovním prostoru brankáře Romana Willa způsobila pardubické pozdvižení. „Chytal jste někdy?" zachytily ruchové mikrofony dotaz kouče Filipa Pešána k rozhodčímu Antonínu Jeřábkovi. Ten argumentoval, že ač osobní zkušenost nemá, neviděl přestupek ve smyslu omezení zákroku. „Za mě správně," míní bývalý špičkový sudí Milan Minář.
Komise rozhodčích v čele s Vladimírem Pešinou kritický středeční výrok mužů v pruhovaném posvětila. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, pod níž extraligoví sudí spadají, ani po utkání nevydala dodatečné prohlášení. Situaci považovala za zjevnou a v mediálním prostoru již dostatečně vysvětlenou.
Pardubickému trenérovi Filipu Pešánovi se ovšem nepozdávalo hlavně porovnání s momentem ze čtvrtfinále, kdy Dynamo pro změnu o svůj gól přišlo. Střelu Jana Košťálka se tehdy snažil zastínit útočník Lukáš Sedlák, přičemž zavadil o hůl i beton brněnského brankáře Aleše Stezky. A rozhodčí po přezkumu videa rozpažili.
„Jsou názory, že jde o velmi podobné situace s opačným verdiktem, já tam ale vidím velké rozdíly. U Sedláka vidím kontakt s brankářem přesně ve chvíli, kdy Stezka dělal zákrok. Přišel mi výrazně větší než u Horáka. Co jsem viděl, ten kontakt s Willem byl velmi lehký a hlavně, nepřišel v době, kdy gólman prováděl zákrok. Jakmile Will čelil střele, Horák byl z brankoviště venku,“ srovnal Minář pro deník Sport oba momenty.
V extralize odpískal 755 zápasů, zažil tlak spojený s nejdůležitějšími bitvami v play off. Velmi zkušená je v tomto ohledu i dvojice Antonín Jeřábek a Lukáš Květoň, která se Horákovým počínáním zabývala.
„Nevidím důvod, proč v situaci z utkání Pardubice – Kometa uznat branku a proč v duelu Sparta – Pardubice ji neuznat. Navíc u Willa jsme viděli reakci po inkasovaném gólu. Neprotestoval, žádný dotek v brankovišti nereklamoval. A gólman je vždy první, který ví, jak moc mu soupeř vadil v chytání. Pokud by cítil něco nesprávného a proti pravidlům, okamžitě by vystartoval a zvedl ruku, a to může mít mimořádně klidnou povahu. Tady jde o hodně,“ popsal Minář.
Co rozhodčím nelze vyčítat a změnit by se mohlo, je ovšem samotné znění pravidel. Hokej je dynamická hra s řadou nezaviněných dotyků mezi hráči, sudí tak nemohou strojově určovat jen to, zda kontakt v brankovišti proběhl, nebo ne. K (ne)uznání branky je zapotřebí zkoumat celý kontext situace, původce viny, zjevný úmysl, nebo jestli by se chování přímých aktérů na ledě změnilo, kdyby k žádnému nárazu nedošlo.
Matoucí formulace pravidel
Jinými slovy branka docílená s postavením útočícího hráče v brankovišti a po kontaktu s gólmanem platit může. Matoucí je ovšem v tomto kontextu formulace z extraligových pravidel pro sezonu 2025/26, která hlásí: „Náhodný kontakt s brankářem je dovolen a následné góly budou uznány, pokud takový kontakt nastal mimo brankoviště a za předpokladu, že útočící hráč vyvinul přiměřenou snahu se kontaktu vyhnout.“
Z toho by měla logicky vyplývat dedukce, že žádný kontakt uvnitř brankoviště náhodný není. Jenže realita je dost odlišná, což naplno prokázal minimálně v očích Východočechů sporný moment v koncovce čtvrtého duelu sledované série. S coach challenge nicméně Pardubičtí narazili.
„Trenérské výzvy mi obecně vadí. Místo toho, abychom hokej urychlovali, brzdíme plynulost. Ano, někdy trenérská výzva pomůže k spravedlivějšímu verdiktu, ale celkově to nejde správným směrem. Jsem rád, že jsem zažil dobu, kdy se video používalo jen na gólové situace v brankovišti. Hokej je bezvadná a zábavná hra do značné míry i díky chybám,“ myslí si Minář.