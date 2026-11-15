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ONLINE: Kladno hostí vedoucí Třinec, Sparta vs. Mountfield HK. Dynamo hraje na jihu Čech

Sparta slaví výhru ve Varech
Sparta slaví výhru ve VarechZdroj: Zuzana Jarolímková / deník Sport
Matěj Blümel ze Sparty
Sparta se představila v Karlových Varech
Jan Rutta v dresu Sparty
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Tipsport extraliga
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Šest zápasů 19. kola hokejové Tipsport extraligy je na programu v neděli. A nabízí hned několik zajímavých šlágrů. Třetí Kladno přivítá na svém ledě vedoucí Třinec, druhé Pardubice se představí v Českých Budějovicích, které se drží na 4. místě. Pátá Sparta si zahraje doma s Mountfieldem HK, Liberec přivítá Litvínov a Plzeň změří síly s Mladou Boleslaví. Na programu je také duel dvou dosud nejhorších celků, tedy Vítkovic a Olomouce. ONLINE přenosy ze všech utkání můžete sledovat na webu iSport.

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Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181411272:4145
2Pardubice181211470:4539
3Kladno18743456:5132
4Č. Budějovice18902749:5029
5Sparta18812748:4128
6K. Vary18820842:3628
7Plzeň18561646:4328
8Mountfield17622744:4424
9Liberec17614646:4824
10Brno17533645:4924
11Litvínov186111039:4921
12M. Boleslav185211038:5820
13Vítkovice174121039:5516
14Olomouc183131134:5814
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