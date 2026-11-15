ONLINE: Kladno hostí vedoucí Třinec, Sparta vs. Mountfield HK. Dynamo hraje na jihu Čech
Šest zápasů 19. kola hokejové Tipsport extraligy je na programu v neděli. A nabízí hned několik zajímavých šlágrů. Třetí Kladno přivítá na svém ledě vedoucí Třinec, druhé Pardubice se představí v Českých Budějovicích, které se drží na 4. místě. Pátá Sparta si zahraje doma s Mountfieldem HK, Liberec přivítá Litvínov a Plzeň změří síly s Mladou Boleslaví. Na programu je také duel dvou dosud nejhorších celků, tedy Vítkovic a Olomouce. ONLINE přenosy ze všech utkání můžete sledovat na webu iSport.
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Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
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