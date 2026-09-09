Faktor Rychlovský i problém v přesilovkách. Liberec bude spokojený jen se semifinále
Pokud někdo sklízel v minulé sezoně hokejové extraligy oprávněnou chválu za progres, šlo o Liberec. Bílí Tygři se s nováčkem na střídačce Jiřím Kudrnou vyšvihli z jedenáctého místa k třetí příčce po základní fázi, v cestě do semifinále dostali přijatelného soka z Karlových Varů. Ale jak už to bývá, jakmile si myslíte, že to půjde, přijde havárie. Slzy však už zaschly, vztek odezněl. Pod Ještědem se do toho obují znovu. Cinkne to? Seriál Sportu přináší pět zásadních otázek spojených s týmem ze severu Čech.
Co doručí Jakub Rychlovský?
Návrat nejlepšího extraligového střelce sezony 2023/24 je událostí libereckého léta. Z více pohledů. Kanonýra, schopného atakovat metu 30 tref, v týmu nutně potřebují. Navíc je známo, že o Rychlovského (25) mocně usilovala Sparta a v jednu chvíli scházelo velice málo k dohodě. Nakonec však slavili Tygři, kteří by jen těžko rozdýchávali, kdyby na pražskou pobídku po trenérovi Ladislavu Šmídovi kladně reagoval i na severu roky piplaný útočník.
Dvouletá zkušenost v AHL Rychlovského herní rejstřík výrazně doplnila, v zámoří vyzrál a měl by si vzít tygří ofenzivu na záda. Broky na to má. Právě on může být tím artiklem a rozdílem, který Liberec na jaře marně hledal v sérii s Energií. Sport mu přisuzuje 52 kanadských bodů.
Jak velkou hrozbou je užší kádr?
Nemalou. Jasně, minulá olympijská sezona s nezvykle nahuštěným jízdním řádem nadělala v řadě klubů paseku, strašák zranění nyní spadá do menšího rizika, nicméně občas si smůla nevybírá. Tygři neoplývají extra vypolstrovaným kádrem, navíc je otevřenou otázkou budoucnost beka Tomáše Galvase, jenž odletěl na předsezonní kemp Pittsburghu a není jisté, zda se vrátí.
Pokud ne a někdo z defenzivy odpadne zdravotně, problém máte přímo na talíři. Anebo ne, pokud jste odhodlaní hodit sotva sedmnáctiletého Lukáše Kachlíře rovnou do vody, dopřát mu větší než malé množství prostoru a s tím úzce související shovívavost při jeho učení. Pozitivní je, že mladý reprezentant je v hlavě připravený.
Je třeba probrat Adama Najmana?
Jednoznačně. Z jedné strany je vám proti srsti mávat před Adamem Najmanem (25) lejstry s jeho čísly z poslední sezony. Vnuk Josefa Augusty se před necelými dvěma roky pral s rakovinou varlete, tenhle kritický moment rozhodně nepomine tím, že vám doktoři dají znovu zelenou k hokeji. Je to rána a během pauzy dost ztratíte. Hokejově i mentálně.
Návrat do obvyklé pohody trvá. Což šlo vidět v ročníku 2025/26, kdy šikovný centr bojoval sám se sebou, s hledáním svého nejlepšího já. Nehrál špatně, ale něco tomu chybělo. Produktivita rozhodně. Najman je schopný pravidelně sázet 40 bodů a víc, minule doručil půlku, v sedmi partiích play off mu svítila dvě vajíčka. Liberec potřebuje o level lepšího Najmana. Přichází ten čas.
Zvládnou Tygři valit po dvou kolejích?
Pod Ještědem sympaticky zdůrazňovali, že se nemíní čerstvě odstartované Champions League pouze zúčastnit s cílem naladit se na domácí vřavu, ale hodlají uspět, zanechat v Evropě pořádnou stopu. Po dvou kolech jsou však na nule. Porážka s Tapparou (3:6) na jejím ledě patří do kategorie omluvitelných či vysvětlitelných, hůř se logicky přijímá marné počínání na zimáku v Salcburku, propsané do porážky 0:3.
Pokud v tomto týdnu Tygři neporazí Herning a Štýrský Hradec, postup se jim vzdálí, evropské snažení půjde k ledu. Jisté zklamání vyléčí jen vydařený vstup do extraligy. Ale pozor, na Tygry číhá nebezpečí od samého začátku, los si s nimi solidně zašpásoval.
Na čem musí nutně zapracovat?
Liberecká hra v sezoně 2025/26 z celkového pohledu patřila k nejlepším v soutěži, číselně vyšla hned za pardubickou. Tygři se pravidelně dostávali přes třicet střel na branku, soupeře přehrávali. Dokonce i Dynamo, kterému sebrali deset bodů z dvanácti. Dokud ovšem nepřišlo prodloužení, ze třinácti možností Tygři ovládli jen tři natahované duely. Nemusí být náhoda, že i gólem v nastaveném čase vypadli v play off s Karlovými Vary a že naposledy měli pozitivní výkaz nad rámec 60 minut v základní části ročníku 2020/21.
Rovněž úspěšnost přesilovek necelých šestnáct procent z předchozí sezony nelze brát na lehkou váhu. Je to málo, v elitní čtrnáctce to stačilo na desátou příčku. Nutno dodat, že manko ve vstřelených gólech Liberec doháněl druhým nejlepším oslabením (86 procent).
Kdo přišel a odešel
|Hráč
|Pohyb
|Klub
|Tomáš Hanousekobránce
|Příchod
|Zlín
|Ondřej Procházkaútočník
|Příchod
|Mladá Boleslav
|Jakub Rychlovskýútočník
|Příchod
|Grand Rapids
|Štěpán Lukešbrankář
|Odchod
|Landshut
|Marek Baránekobránce
|Odchod
|Chomutov
|David Aubrechtobránce
|Odchod
|Třinec
|Marek Zacharútočník
|Odchod
|Č. Budějovice
|Jasper Weatherbyútočník
|Odchod
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Umístění za posledních 10 sezon
|Sezona
|Základní část
|Celkové umístění
|2016/17
|1.
|finále
|2017/18
|7.
|čtvrtfinále
|2018/19
|1.
|finále
|2019/20
|1.
|play off zrušeno
|2020/21
|4.
|finále
|2021/22
|7.
|7.
|2022/23
|5.
|6.
|2023/24
|7.
|7.
|2024/25
|11.
|11.
|2025/26
|3.
|6.