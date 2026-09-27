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Modry debutoval v Plzni, kde končil otec. Indiáni slaví, konečně zvládli třetí část

Jacob Modry a Nick Malík
Jacob Modry a Nick MalíkZdroj: Koláž iSportu
Hokejisté Plzně slaví branku
Robert Kousal z Hradce Králové se otáčí za pukem, stejně jako Christophe Lalancette z Plzně
Nick Malík z Plzně se soustředí na střelu, s ním blokuje i Dominik Simon
Plzeňští hokejisté
Jacob Modry
Adam Měchura se raduje se spoluhráči z gólu
Nick Malík sleduje puk před brankou
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Pavel Bárta
Tipsport extraliga
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Nejvíc hořeli v třetích třetinách. Tentokrát plzeňští Indiáni poslední část poprvé zvládli. Zase v ní nedali gól, ale aspoň neinkasovali a nepřišli o body. Proti Mountfieldu v 5. kole extraligy uhájili těsné vedení 2:1 a tím i první plnotučnou výhru v sezoně. „Stalo se nám to v Olomouci, Třinci, Kladno byl úplný vrchol, kde jsme v závěru málem ztratili celý zápas. Řekli jsme si k tomu svoje, rozebrali, že takhle nesmíme hazardovat. Odehráli jsme to dobře,“ pochválil po zápase asistent kouče Václav Pletka.

Na zádech se mu skvěla jmenovka Modrý, ale Jacob Modry je jinak rodilý Kaliforňan a česky neumí. Jeho otec Jaroslav Modrý v Plzni strávil na konci kariéry tři sezony. Jeho 197 vysoký syn tady prožil svůj extraligový debut.

„Trochu jsme spolu mluvili ještě před zápasem. Byl jsem nadšený a připravený na tuhle příležitost. Bohužel to nedopadlo tak, jak jsme chtěli, ale bylo to velmi vyrovnané utkání. Mám odsud spoustu skvělých vzpomínek. Pamatuju si, jak jsem jako malý kluk chodil na zápasy, trávil čas s tátou, užíval si, jak hraje. Kruh se uzavřel tím, že jsem se vrátil a nastoupil tady,“ povídal Modry.

Moc neviděl kvůli provozu

Na pozici sedmého beka nastoupil s číslem 74 a hned při prvním střídání si dovolil šťouchnutí do přerušení hry do Jakuba Lva. Na začátku prostřední části byl na ledě při druhém gólu Plzně, kdy Dylan MacPherson pálil od modré čáry a Tomáš Vomáčka v brance moc neviděl kvůli provozu před sebou. Pak Modry zblokoval střelu Jana Schleisse z dobré pozice. Na ledě strávil dohromady čtyři a půl minuty.

„Hráli jsme tvrdě, oni taky. Byl to dost fyzický hokej, snažili jsme se vyrovnat jejich rychlosti. Jako tým jsme pracovali dobře, jen jsme bohužel nedosáhli výsledku, jaký bychom chtěli. Myslím, že rozhodly detaily. Někdy se k vám puk prostě neodrazí. Byl to hodně těsný zápas. Já se snažil dostat do tempa, hrát jednoduše, blokovat střely. Nejdůležitější je, že jsme drželi při sobě. Musíme makat dál a připravit se na úterý proti Spartě,“ líčil vytáhlý bek, který přišel do Hradce Králové ze zámořské ECHL.

Po třech zápasech venku nastoupila Škodovka opět doma a uspěla za tři body. Předvedla tři ukázková oslabení a Nick Malík pokryl 30 střel a chytil minimálně dvě tři gólovky. Plzeň o zrušení třetí třetiny žádat nemusí, i když proti Hradci měl tým momenty, kdy si zase koledoval. Bylo znát, že předchozí nezdary zanechaly stopy. Tentokrát však už neselhal.

Možná to bylo nervozitou

„Úleva to určitě je,“ přiznal plzeňský brankář. „Ve všech zápasech, co jsme předtím ztratili, jsme byli lepší. Možná to bylo nervozitou, kterou jsme si do Třince i Kladna přivezli z Olomouce. Měli jsme to v hlavách. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože takhle o gól se liga prostě hraje. A když vedeme o víc, musíme se to taky umět hrát. Budeme si do třetích třetin teď víc věřit, neexistuje, abychom něco vypouštěli nebo byli nervózní. Nikdo nemůže jít na led, že se bojí udělat chybu. Musíme se toho vyvarovat a naučit se tyhle situace hrát,“ uvedl.

Malík přiznal, že takové scénáře ho baví. „Já je miluju. Kdybychom vedli 5:0, tak si chci jít pro nulu. Když vedeme o gól, chci body. Byl jsem vždycky vychováván tak, že tyhle momenty chci hrát a být ten, co to dokáže nějak urvat na naši stranu. Mně nejhůř nebylo. Já jsem spokojený,“ dodal hrdina Indiánů.

KonecLIVE
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec5500022:1015
2Pardubice6400224:1712
3Č. Budějovice5301113:1410
4Kladno5211114:149
5Plzeň5121112:118
6Sparta4201114:117
7Brno5200316:166
8Litvínov5200311:156
9K. Vary4200211:96
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav5110312:195
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
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