Z hrdiny nešťastník. Kometa po chybě Pospíšila nechala výhru Pardubicím. Podeváté v řadě!
Pětapadesát minut si říkal Kristián Pospíšil o cenu pro nejlepšího hráče Komety. Nakonec ji dostal Hynek Zohorna. Jednoduše proto, že jeho slovenský parťák přidal ke dvěma perfektním přihrávkám na góly svého týmu námaz na rozhodující sólo Jana Mandáta. Pardubice díky rozdílové trefě v oslabení vyhrály v 5. kole extraligy v Brně 5:3. Ve vynikajícím zápase! „Hezký hokej, nahoru dolů,“ uvedl domácí Hynek Zohorna. „Kometa hrála aktivněji, než jsme byli zvyklí v poslední sezoně,“ všímal si forvard vítězů Jiří Smejkal, jeden ze střelců poutavého večera.
Z Dynama už musí mít borci Komety pomalu trauma. Prohráli s ním všech osm duelů minulé sezony včetně čtvrtfinále play off. Výsledková tradice se přelila i do nového ročníku. Zábranského parta přitom měla šlágr 5. extraligového kola rozjetý na tři body. Po dvou výživných třetinách vedla 3:2, když elitní nahrávač Pospíšil úspěšně nabil Hynku Zohornovi a Andreji Kollárovi.
Na konci si ale pěkný večer pokazil, když jeho riskantní přesilovkovou přihrávku přes celou šířku hřiště vystihl reprezentant Jan Mandát a únik na Aleše Stezku vyřešil přesnou ránou k tyči.
„Pospec si nejspíš nevšiml našeho hráče, který tam skočil ze střídačky. Neměl ho načteného. Stává se, že vletí tam, kde si protihráč myslí, že nikdo není,“ popsal s pochopením pardubický asistent David Kočí.
„Řeknu k tomu tolik, že vstup do útočného pásma máme systémově nacvičený,“ reagoval stručně jeho brněnský protějšek Kamil Pokorný. „Nikdo to nečekal, a proto to takhle dopadlo,“ doplnil k Pospíšilově chybě, která se systému vymknula.
Vyrovaný šlágr dvou gigantů
Střet dvou tuzemských hokejových gigantů nezklamal. Téměř vyprodaná Winning Group Arena byla v napětí, až do Miklišova bekhendového vyhození při power play Komety. Puk letěl přes celé kluziště a zapadl do opuštěné klece. Vítězové na konci otočili skóre, už bez zraněného Jáchyma Kondelíka.
„Ve třetí třetině jsme dělali, co jsme chtěli. Ukázali jsme, jak chceme hrát. Byli jsme trpěliví a zároveň agresivní. Máme silný tým, výborné čtyři lajny. Byli jsme odměněni třemi góly,“ lebedil si Smejkal, jemuž funguje souhra s Davidem Tomáškem a Matějem Stránským.
„Straňas je podle mě jeden z nejlepších střelců v celé Evropě. Víceméně ho stačí najít někde okolo brány a je z toho gól. A s Tomassem jsem hrál už poslední rok ve Spartě. Máme spolu dobrou chemii. S takovými hráči se hraje skvěle. V každém zápase jsme měli několik příležitostí,“ uvedl.
Mistři, kterým stál v cestě brankář Aleš Stezka, dávali hezké i šťastné branky. K těm prvním nepochybně náleží Smejkalova trefa, po které si střelec ukazoval na oči. Vzdal tím hold nahrávači Miguëlu Tourignymu, jenž ho před odkrytou bránou fantasticky našel. „Setkali jsme se pohledy a on mi to dal,“ ocenil útočník.
První trefa pro Tomáška
Šťastný první zásah v sezoně si naopak připsal elitní centr David Tomášek, kterého trefila Košťálkova střela od modré v přesilovce. „Až na pár malých nedostatků jsme podali dobrý, trpělivý výkon. Pohlídali jsme si to a šli jsme si pro tři body,“ prohlásil Kočí. Jeho slova vzbudila lehký údiv.
Tak lehké to nicméně hosté rozhodně neměli. Klidně mohli prohrát. „Líbil se nám pohyb hráčů, nasazení. Otočili jsme z 1:2 na 3:2,“ zmínil Pokorný.
„Momentum přišlo v naší přesilovce pět minut před koncem. Nabídli jsme Pardubicím šanci, ve které samozřejmě nezaváhaly. Nesouhlasím s tím, že měl soupeř velmi kvalitní zápas pod kontrolou. Vyhrát mohl kdokoliv,“ oponoval Kočímu.
„Ve třetí třetině už jsme nebyli tak agresivní. Byli jsme moc pasivní, měli jsme špatné souboje a špatně jsme se zatahovali ve středním pásmu. V některých situacích musíme být chytřejší,“ nelíbilo se Zohornovi, který se trefil poprvé v novém ročníku. V letní přípravě nenastoupil, zabrzdilo ho zranění. Nyní už je úplně fit. „Cítím se skvěle,“ prohlásil s úlevou.
Celkově hodnotil výkon Komety kladně. „Chtěl bych pochválit celý tým. Souboje jsme vyhrávali. Pozitivních věcí bylo víc,“ tvrdil mladší z bratrů. „Byli jsme trošičku lepší tým, ta prohra mě trošku štve,“ přiznal. Mimochodem, Tomáš Zohorna odehrál jubilejní 700. zápas v české extralize.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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