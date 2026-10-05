ONLINE: České Budějovice - Kometa. Dohrávka extraligy, pomůže hostům posila ze Sparty?
Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavírají program 8. kola Tipsport extraligy. Motor jde do zápasu s bilancí dvou porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. Kometa, která zvítězila ve třech z posledních čtyř duelů, bude pokračovat v hledání optimální sestavy, zejména v obraně, kterou v neděli posílil Kanaďan Aaron Irving po zářijovém nečekaném konci ve Spartě. Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu od 17:30.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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