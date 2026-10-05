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ONLINE: České Budějovice - Kometa. Dohrávka extraligy, pomůže hostům posila ze Sparty?

Aaron Irving v dresu Komety Brno
Aaron Irving v dresu Komety BrnoZdroj: Web HC Kometa Brno
Hráči Komety se radují z gólu
Českobudějovičtí hokejisté
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavírají program 8. kola Tipsport extraligy. Motor jde do zápasu s bilancí dvou porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. Kometa, která zvítězila ve třech z posledních čtyř duelů, bude pokračovat v hledání optimální sestavy, zejména v obraně, kterou v neděli posílil Kanaďan Aaron Irving po zářijovém nečekaném konci ve Spartě. Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu od 17:30.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Mountfield8320323:2013
5Kladno8222224:2612
6Plzeň8221319:2011
7Liberec8302321:2511
8Sparta8301425:2410
9Č. Budějovice7301317:2310
10Litvínov8211420:259
11Brno6210319:188
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
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