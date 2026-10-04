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ONLINE: Šlágr extraligy, Pardubice hostí Spartu. Hraje se i západočeské derby

Sparta slaví gól Tomáše Hyky
Sparta slaví gól Tomáše HykyZdroj: Zuzana Jarolímková / deník Sport
Roman Červenka se raduje se spoluhráči z gólu
Roman Červenka se raduje se spoluhráči z gólu
Roman Červenka se raduje se spoluhráči z gólu
Hradecká radost po výhře v Kladně
Hradecká radost po výhře v Kladně
Hradecká radost po výhře v Kladně
Roman Červenka na ledě proti Plzni
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince budou v dnešním 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. Osmou výhrou v řadě by Oceláři o jeden zápis vylepšili rekordní zápis z úvodu sezony, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru kola Spartu, třetí Karlovy Vary hostí pátou Plzeň.

Třinec v pátek zdolal Litvínov a vyrovnal jeho tři roky starý extraligový rekord v počtu tříbodových výher na startu ročníku. Olomouc podlehla Liberci a v tabulce zůstala poslední.

Pardubice po pomalejším začátku zvítězily čtyřikrát za sebou a na Třinec ztrácejí v tabulce jen tři body. V repríze dramatického semifinále proti šesté Spartě bude Dynamo spoléhat hlavně na Romana Červenku, se 14 body nejproduktivnějšího hráče soutěže. Poprvé v dresu soupeře může na pardubickém ledě nastoupit odchovanec Matěj Blümel.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec7700031:1621
2Pardubice8600233:2118
3K. Vary6400215:912
4Mountfield7310320:1811
5Plzeň7221218:1611
6Sparta7301321:1810
7Kladno7212221:2410
8Č. Budějovice7301317:2310
9Brno6210319:188
10Litvínov7210418:228
11Liberec7202316:228
12Vítkovice6200417:236
13M. Boleslav7111415:266
14Olomouc7110516:215
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