ONLINE: Šlágr extraligy, Pardubice hostí Spartu. Hraje se i západočeské derby
Hokejisté Třince budou v dnešním 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. Osmou výhrou v řadě by Oceláři o jeden zápis vylepšili rekordní zápis z úvodu sezony, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru kola Spartu, třetí Karlovy Vary hostí pátou Plzeň.
Třinec v pátek zdolal Litvínov a vyrovnal jeho tři roky starý extraligový rekord v počtu tříbodových výher na startu ročníku. Olomouc podlehla Liberci a v tabulce zůstala poslední.
Pardubice po pomalejším začátku zvítězily čtyřikrát za sebou a na Třinec ztrácejí v tabulce jen tři body. V repríze dramatického semifinále proti šesté Spartě bude Dynamo spoléhat hlavně na Romana Červenku, se 14 body nejproduktivnějšího hráče soutěže. Poprvé v dresu soupeře může na pardubickém ledě nastoupit odchovanec Matěj Blümel.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Mountfield
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5
Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
M. Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž