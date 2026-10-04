Divy v Kometě: Svozil z kola ven! Král ještě šanci dostane, chytne se Irving?
Vedení Komety došla rychle trpělivost. Brněnský klub už podle informací webu iSport nepočítá s obráncem Stanislavem Svozilem (23) a nabízí ho jinam. Na jeho místo přichází kanadský bek Aaron Irving (30), který naopak nečekaně skončil ve Spartě. Bývalý mládežnický reprezentant Svozil přitom patřil k velkým letním úlovkům majitele Libora Zábranského, měl se stát jednou z tváří týmu.
Zadákův comeback do Brna se smrskl na dva zápasy a jeden bod. Další starty už podle všeho Svozil nepřidá. V pátek chyběl v sestavě proti Mladé Boleslavi a v pondělí v ní nebude na ledě Českých Budějovic. Kometa ho umístila na transferovou listinu. Důvod? Nespokojenost s jeho výkony a hlavně s kondiční připraveností. Talentovaný ofenzivní obránce se vrátil ze zámoří v nedobrém fyzickém stavu. Kvůli tomu vynechal start ročníku a ze soupisky vypadl i v posledních dnech.
Bylo jasné, že po příchodu náladového bombarďáka Irvinga se bude přetlak v defenzivě řešit. Někdo musí jít z kola ven. Volba padla na Svozila, zatímco Filip Král má dostat další šanci. Také on naposledy z výkonnostních důvodů nehrál. „Volíme obránce i podle typologie soupeře,“ zmínil asistent Kamil Pokorný po duelu s Mladou Boleslaví. Každopádně platí, že Král musí zabrat. Jinak může dopadnout stejně.
Zájem byl nedávno ze Sparty
Rychlý rozchod se Svozilem se rozhodně nečekal. Odchovanec klubu měl původně patřit k pilířům mužstva, brát body v přesilovkách a bojovat o reprezentační dres. Nic z toho už v dresu Komety téměř jistě nezvládne. Minimálně v této sezoně.
Kdo po něm sáhne? Zájem měla nedávno Sparta, která se pro změnu těsně před sezonou s lehkým srdcem vzdala služeb Aarona Irvinga, střeleckého rekordmana mezi extraligovými obránci. V ročníku 2024/25 nasázel v základní části 21 gólů. Poté ale Kanaďan polevil v úsilí. Nakopnout se může v Brně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|6
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|7
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|8
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|11
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž