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Divy v Kometě: Svozil z kola ven! Král ještě šanci dostane, chytne se Irving?

Aaron Irving má v Brně nahradit Stanislava Svozila
Aaron Irving má v Brně nahradit Stanislava SvozilaZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Aaron Irving na prvním tréninku v dresu Komety
Aaron Irving na prvním tréninku v dresu Komety
Stanislav Svozil v barvách Komety Brno během přípravy
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Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
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Vedení Komety došla rychle trpělivost. Brněnský klub už podle informací webu iSport nepočítá s obráncem Stanislavem Svozilem (23) a nabízí ho jinam. Na jeho místo přichází kanadský bek Aaron Irving (30), který naopak nečekaně skončil ve Spartě. Bývalý mládežnický reprezentant Svozil přitom patřil k velkým letním úlovkům majitele Libora Zábranského, měl se stát jednou z tváří týmu.

Zadákův comeback do Brna se smrskl na dva zápasy a jeden bod. Další starty už podle všeho Svozil nepřidá. V pátek chyběl v sestavě proti Mladé Boleslavi a v pondělí v ní nebude na ledě Českých Budějovic. Kometa ho umístila na transferovou listinu. Důvod? Nespokojenost s jeho výkony a hlavně s kondiční připraveností. Talentovaný ofenzivní obránce se vrátil ze zámoří v nedobrém fyzickém stavu. Kvůli tomu vynechal start ročníku a ze soupisky vypadl i v posledních dnech.

Bylo jasné, že po příchodu náladového bombarďáka Irvinga se bude přetlak v defenzivě řešit. Někdo musí jít z kola ven. Volba padla na Svozila, zatímco Filip Král má dostat další šanci. Také on naposledy z výkonnostních důvodů nehrál. „Volíme obránce i podle typologie soupeře,“ zmínil asistent Kamil Pokorný po duelu s Mladou Boleslaví. Každopádně platí, že Král musí zabrat. Jinak může dopadnout stejně. 

Zájem byl nedávno ze Sparty

Rychlý rozchod se Svozilem se rozhodně nečekal. Odchovanec klubu měl původně patřit k pilířům mužstva, brát body v přesilovkách a bojovat o reprezentační dres. Nic z toho už v dresu Komety téměř jistě nezvládne. Minimálně v této sezoně.

Kdo po něm sáhne? Zájem měla nedávno Sparta, která se pro změnu těsně před sezonou s lehkým srdcem vzdala služeb Aarona Irvinga, střeleckého rekordmana mezi extraligovými obránci. V ročníku 2024/25 nasázel v základní části 21 gólů. Poté ale Kanaďan polevil v úsilí. Nakopnout se může v Brně.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice8600233:2118
3K. Vary7500219:1015
4Mountfield8320323:2013
5Plzeň8221319:2011
6Liberec8302321:2511
7Sparta7301321:1810
8Kladno7212221:2410
9Č. Budějovice7301317:2310
10Brno6210319:188
11Litvínov7210418:228
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
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