ONLINE: Souboj gigantů! Sparta hostí Kometu, spraví si Plzeň chuť po derby?
V 9. kole hokejové Tipsport extraligy dochází na tradiční šlágr mezi Spartou a Kometou Brno. Oba soupeře nezastihl začátek sezony v ideální formě a pohybují se ve druhé části tabulky. Utkání začíná v O2 areně od 18:30. O hodinu dřív začíná střetnutí Plzně a Českých Budějovic. Západočeši v neděli prohráli derby ve Varech, posléze ale porazili Skellefteu v Lize mistrů. Oba zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Č. Budějovice
|8
|4
|0
|1
|3
|22:24
|13
|6
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|7
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|8
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|9
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|7
|2
|1
|0
|4
|20:23
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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