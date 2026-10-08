Předplatné

ONLINE: Souboj gigantů! Sparta hostí Kometu, spraví si Plzeň chuť po derby?

Jakub Flek slaví gól se spoluhráči
Jakub Flek slaví gól se spoluhráčiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hokejisté Sparty se radují z branky
Plzeň bude chtít navázat na minulou sezonu, zapojí se i do nového ročníku Ligy mistrů
Hokejisté Plzně slaví úvodní branku Adama Měchury proti Pardubicím
Radost hráčů Plzně
Motor slaví gól Nicka Olesena
Zklamaný brankář Sparty Jakub Kovář po inkasované brance
Aaron Irving na prvním tréninku v dresu Komety
14
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

V 9. kole hokejové Tipsport extraligy dochází na tradiční šlágr mezi Spartou a Kometou Brno. Oba soupeře nezastihl začátek sezony v ideální formě a pohybují se ve druhé části tabulky. Utkání začíná v O2 areně od 18:30. O hodinu dřív začíná střetnutí Plzně a Českých Budějovic. Západočeši v neděli prohráli derby ve Varech, posléze ale porazili Skellefteu v Lize mistrů. Oba zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Mountfield8320323:2013
5Č. Budějovice8401322:2413
6Kladno8222224:2612
7Plzeň8221319:2011
8Liberec8302321:2511
9Sparta8301425:2410
10Litvínov8211420:259
11Brno7210420:238
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů