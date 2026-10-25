Litvínov ubránil dlouhé oslabení, ale Kometa má tři body. Flek zatnul tipec
Pečeť na tři body pro Kometu dal definitivně Tomáš Vondráček. Svou první trefou po návratu do brněnského dresu upravil na 1:4. Litvínov hrál téměř tři poslední minuty bez brankáře, ale vítězství si z Hlinkova stadionu odvezli hosté. Po nezdarech v předešlých dvou zápasech. „Každý gól nám pomohl. Byli jsme všichni hladoví, pochválil bych celý tým,“ shrnul Hynek Zohorna, který v 36. minutě obstaral zlomovou trefu.
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Verva se počtvrté za sebou představila doma. A už podruhé v sezoně proti Kometě, s níž se Cheza střetla už v úvodním utkání sezony. Tehdy zvítězila 2:1, tentokrát vyjela proti Brnu posílena dvěma výhrami za sebou. Jenže severní vítr nebyl k návštěvníkům tak krutý.
„Škoda, po dvou vyhraných utkáních jsme si věřili. Měli jsme zase dost příležitostí, ale v koncovce byli slaboučcí. Brno proměnilo, co mělo. A vyhrálo. My s proměňováním máme už delší dobu problémy. Druhá třetina byla od nás dobrá, ale na šance se nehraje. Možná potřebujeme víc zachovat klid, nebýt tak zbrklí v koncovce a dát víc gólů,“ řekl David Kaše, jediný úspěšný střelec Krušnohorců.
Rychlý gól Leina
Svižný úvod přinesl gól už na konci čtvrté minuty. Kristián Pospíšil se dostal k zadnímu mantinelu, kde se k němu odrazil kotouč a ten nahodil před domácí klec. Tam byl připravený Robert Leino. Litvínov nespadl do toho, co se finsky řekne úplně jinak. Hraje s větším klidem, víc uvolněně. Hned tak nic ho nesrazí. Po krásné přihrávce bekhendem od Davida Kämpfa bylo vyrovnáno.
Jedním z příběhů utkání byl první start Stanislava Svozila proti Kometě, odkud přišel do Litvínova v polovině října. Za Vervu sehrál 23letý obránce zatím tři zápasy, v premiérovém dal gól při druhém střídání svého prvního startu proti Hradci Králové. V pátek proti Plzni nahrál na vítězný gól Davidu Kämpfovi, ale asistenci připsali Davidu Kašemu. Během druhé třetiny proti Brnu přišel o parťáka z obrany Michala Moravčíka, který kvůli zdravotnímu problému zamířil do kabiny a na led už se nevrátil.
Zohorna: Nebyli jsme kompaktní
Brněnský bek Luke Witkowski byl vyloučen v první třetině za podrážení, ve druhé dostal dvojku za hákování, kdy rozhodčí zkoumali, zda se nemohlo jednat o bodnutí koncem hole. Ale zejména druhá litvínovská přesilovka neměla hlavu ani patu. Brněnským stačilo k využití první výhody jen 16 sekund. Po rychlé rozehrávce byl Hynek Zohorna naprosto přesný.
Na videu se zkoumal i nechtěný zásah Matúše Sukeĺa holí na Aarona Irvinga ke konci druhé části. V následné čtyřminutové přesilovce měli domácí víc šancí než brněnský tým. „Místo, abychom to uklidnili, byla hra nahoru dolů. To se nám vůbec nelíbilo, nebyli jsme kompaktní, nehráli, na čem jsme se domlouvali,“ vracel se Hynek Zohorna.
Kometa ale nemusela hořce litovat. Po nahození Filipa Krále zatnul Litvínovským tipec Jakub Flek. „Jakmile přišel jejich třetí gól, už to bylo těžké. Hlavně druhou třetinu jsme měli víc ze hry, ale neproměnili jsme šance. Věřím, že mi gól pomůže, každý tohle potřebuje pro sebevědomí. Ale tentokrát to bylo k ničemu,“ dodal David Kaše.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Mountfield
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5
Č. Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6
Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10
Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11
Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12
M. Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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