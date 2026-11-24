8:1! Indiáni jsou na prodloužení experti. Bez bodů z overtimů by byli až jedenáctí
- Hokejisté Plzně porazili v nedělním západočeském derby Karlovy Vary 2:1, když deset sekund před koncem prodloužení rozhodl Lukáš Strnad.
Západočeši v této sezoně odehráli už devět zápasů v nastavení a osmkrát z nich vytěžili bonusový bod, gólman Nick Malík si však postěžoval na slabší produktivitu týmu.
Díky úspěšné bilanci v extra čase patří Plzni šesté místo tabulky, už v úterý ji čeká další utkání v Českých Budějovicích.
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Bilance je to úctyhodná. V nedělním derby rozhodla Plzeň o vítězství nad Karlovými Vary v poslední minutě prodloužení. Do nastavení šla už podeváté za 21 kol aktuální sezony. Poosmé vyhrála. „Asi to můžeme brát pozitivně. Každý bod se počítá, ale na druhou stranu, tři jsou určitě lepší,“ shrnul po utkání brankář Nick Malík.
Nejlepší v prodloužení
Indiáni jsou na overtime experti. Žádný jiný tým nehrál tolik zápasů, které musela rozhodnout náhlá smrt nebo penaltový rozstřel. Žádný jiný tým nebyl v extra čase tak úspěšný. Ani zdaleka. Plzeň vytěžila z devíti možností osm bodů navrch. Kladno hrálo takových utkání osm. Čtyři z nich Rytíři vyhráli, čtyřikrát odešli poraženi. Brněnská Kometa má v šesti duelech taky padesátiprocentní úspěšnost.
„Bodů si ceníme, na konci se každý počítá. Uvidíme. Může nám chybět ten třetí, nebo nám naopak ta bilance úspěšných prodloužení a získané druhé body mohou pomoct,“ připomněl Malík. V bitvě o západní Čechy vystřihl 29 zákroků. Inkasoval jeden gól po dorážce kapitána Energie Jiřího Černocha. Stejný hráč překonal Malíka už v 11. minutě. Rozhodčí však zásah neuznali kvůli kopnutí bruslí.
Po 60 minutách hry byl výsledek nerozhodný. Až deset sekund před koncem prodloužení rozhodl Lukáš Strnad gólem na 2:1. Přitom šancí bylo na obou stranách spousta. Plzeň vychází především z pozorné obrany, v koncovce tak úderná není. Jen pětkrát během nového ročníku nastřílel západočeský tým v základní hrací době víc než tři branky. Pouze třikrát vyhrál o víc než jeden gól. V největších přestřelkách Západočeši porazili Vítkovice a Kladno 6:5, ale rozhodli až v samostatných nájezdech.
Loni byli v overtimu třináctkrát
Těsné mače Škodovce vycházely. Bez osmi bodů získaných navíc byli až jedenáctí. S nimi mužstvu v našlapaném středu tabulky patří v tuto chvíli šesté místo. V případě plnotučných výher by si však Plzeň trůnila dokonce na třetí příčce. Indiáni můžou být i tak spokojení s tím, co v extra periodách vykutali. Na druhou stranu, každý bod, který tým nezískal v běžné hrací době, může při účtování na konci základní části chybět.
V minulém ročníku šli Západočeši minimálně do prodloužení třináctkrát. Úspěšní jako tentokrát nebyli. Osm utkání prohráli. V aktuální sezoně si vedou skvěle. Jenže může to být dvojsečné. Každý přesčas znamená síly a vypětí navíc. V nastavení sehráli dohromady téměř 31 minut. I proto, že v normálním čase tým nedal víc gólů.
Gólman Malík v permanenci
„Už to začíná být frustrující,“ přiznal upřímně Malík. „Když to přeženu, třetí rok se mi to opakuje. Chytám, máme šance, ale soupeři neodskočíme. Stále však věřím, že se to otočí a gólů nám bude padat víc. Abych si i já mohl v brance ulevit, když to řeknu blbě. Musíme se hlavně zlepšit v produktivitě, protože příležitosti si vytváříme. Jinak jsou prodloužení nebo nájezdy hlavně dovednostní soutěž. Velkou roli v nich hraje štěstí,“ shrnula plzeňská jednička.
Během osmi dnů chytal Malík čtyři utkání. V pátek proti Pardubicím měl původně zůstat na střídačce, ale po necelých šesti minutách střídal Jana Růžičku. „Když se vyhrává, je to vždycky příjemnější. Rád chytám samozřejmě co nejvíc. Ale před reprezentační pauzou jsem měl nějaké zdravotní problémy a ještě to není stoprocentní. Budeme to muset v příštích duelech nějak rozložit. V úterý jedeme do Budějovic, v autobusu si tradičně lehnu na zem, bolí mě záda. Ale jo, těším se,“ usmál se Malík.
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|1. kolo
|Liberec
|2:1
|2. kolo
|Olomouc
|2:3
|4. kolo
|Kladno
|4:3
|10. kolo
|Kometa
|2:1
|12. kolo
|Vítkovice
|6:5
|15. kolo
|Olomouc
|3:2
|17. kolo
|Kladno
|6:5
|19. kolo
|Ml. Boleslav
|3:2
|21. kolo
|K. Vary
|2:1
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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