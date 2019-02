Škorpík má jít na draft, teď ho vytáhla Sparta: Prožíval jsem každou vteřinu | iSport.cz

V bitvě s Plzní jste dlouho vedli, Richard Jarůšek dal dokonce hattrick, ale v závěru přišla krutá rána v podobě gólu na 4:3. Co vidíte za hlavní příčinou porážky?

„Je to škoda, když dal Jaroch (Richard Jarůšek) hattrick. Machymu (Matěji Machovskému) jsme na konci zápasu prostě nepomohli k tomu, abychom zápas dotáhli do vítězného konce a mohli oslavit tři body a hattrick.“

Jak jste si užíval váš vůbec první zápas, ve kterém jste byl v sestavě sparťanského áčka?

„Určitě jsem si to moc užíval. Už jenom to, že jsem mohl být s kluky před zápase v kabině nebo na rozbruslení, bylo něco úžasného. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme nevyhráli. Nemohl jsem si tak s kluky užít oslavu z vítězství.“

Hltal jste i přes smolný závěr každou vteřinu utkání plnými doušky, nebo jste se na střídačce trochu nudil?

„Vůbec jsem se nenudil. Všechno jsem pečlivě sledoval. Každou vteřinu zápasu jsem silně prožíval. Snažil jsem se sledovat Machyho i kluky a všechno se od nich naučit. Moc jsem si to užil.“

I když jste „pouze“ zaskakoval za Jakuba Sedláčka, který 16. kolo již odchytal ještě v dresu Zlína, bral jste pozici náhradníka v áčku jako určitou odměnu?

„Rozhodně to beru jako takovou odměnu za to, že už jsem na Spartě pár let a dostávám prostor. Jsem moc vděčný trenérům za to, že mě do áčka povolali.“

Kdy a kde jste se dozvěděl, že budete krýt záda Matěji Machovskému proti Plzni?

„V sobotu, když jsem byl doma. Najednou mi volal pan Přikryl (trenér brankářů Sparty) a říkal mi, že v pondělí půjdu jako dvojka s áčkem.“

Jak jste v tu chvíli reagoval?

„Měl jsem obrovskou radost.“ (usmívá se)

Rodina byla zřejmě nadšená, viďte?

„No, já jsem byl zrovna ne u mě doma, ale u přítelkyně. (směje se) Nicméně pak měli všichni velkou radost.“

Jak často během sezony komunikujete s trenérem brankářů sparťanského áčka?

„S panem Přikrylem jsem hodně v kontaktu, jelikož skoro každý den trénuji dopoledne s hlavním týmem. Při tréninku mi říká všechno, co mám dělat a jak se zlepšovat.“

Předpokládám, že je pro vás velkou školou, když můžete trénovat po boku zkušených gólmanů jako je dvojice Machovský-Sedláček…

„Snažím se od nich hodně brát. Hodně je sleduju. Oba jsou špičkoví gólmani, jedni z nejlepších, co máme v republice. Jsem moc rád, že s nimi mohu být a můžu se od nich učit. Věřím, že mi to dost pomáhá při zvykání si na dospělý hokej.“ (usmívá se)

Patříte mezi gólmany, kteří by se mohli poprat o místo v sestavě na blížící se mistrovství světa do 18 let. Máte velkou motivaci se na šampionát dostat?

„Udělám všechno pro to, abych přesvědčil pana trenéra, dostal se do přípravy a zabojoval o post jedničky nebo dvojky na mistrovství světa.“

Vaše jméno se skloňuje v souvislosti s letošním draftem NHL. Jak to vnímáte?

„Snažím se to moc nesledovat. Samozřejmě vím, o co jde, ale nějak se na to neupínám.“

