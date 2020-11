Útěk do Polska za 13 tisíc. Otec hráče: Doma je to neúnosné. Do toho Plaga

Trénink malých hokejistů, kteří se kvůli omezením v Česku jezdí připravovat do Polska • Archiv

Trénink malých hokejistů, kteří se kvůli omezením v Česku jezdí připravovat do Polska • Archiv

Petr Kubiesa v roli otce vozí čtrnáctiletého syna z Třince do Jastrzebie • Archiv

Petr Kubiesa v roli otce vozí čtrnáctiletého syna z Třince do polské Jastrzebie, aby nepřišel o kvalitní hokejový trénink • Archiv

Profesionální hokej dostal svolení k návratu do práce, byť ve striktním režimu, s vyžadováním PCR testování, ačkoli na trhu jsou levnější verze. Mimo hru dál trpí mládežnické kategorie, které stojí. Drtivý dopad bobtnající krize národní sport spočítá až časem. Češi si musí poradit jinak, a tak se dál lopotí po štrekách do ciziny. Jak to chodí? Za 13 tisíc korun týdně vlastně celkem jednoduše.