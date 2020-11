Zaťoviče deptá vláda, chtěl z Česka zmizet: Život od ničeho k ničemu

Nevykládejte mu, že česká vláda ví, co dělá. Tohle je pro špičkového extraligového hokejistu Martina Zaťoviče (35) téma, při kterém se hned nastartuje. Situaci kolem pandemie koronaviru podle něj těžce nezvládá. Kapitán Komety byl po uzavření extraligy odhodlaný odejít i s rodinou do ciziny. „Petrohrad už asi ve svém věku nepodepíšu, ale nějaký hokejový život mám ještě před sebou a nechci sedět doma. Život od ničeho k ničemu mě nebaví,“ líčí střelec brněnského týmu, jenž se těší na restart extraligy. Přišel prý na poslední chvíli…

Jaké to bude vyjet na led po tak dlouhé době?

„Bude to bolet. Všechny. Když nejste tři týdny nebo měsíc na ledě, nemůžete za tři dny hrát zápas. Bude to až nebezpečné. Ale aspoň že se bude hrát, konečně se něco hnulo. Bylo to potřeba, už to hraničilo s koncem hokeje a profesionálního sportu v Čechách.“

Kolik dnů tréninku byste ideálně potřebovali?

„Tak čtrnáct dní, ale to určitě nedostaneme. Ať se to valí hlava nehlava. V Rusku vypadne dvanáct hráčů, nikoho to nezajímá a jede se dál. Je to sport, naše živobytí. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.“

V OHL zakázali fyzický kontakt. Je to cesta?

(kroutí hlavou) „To je taky zajímavý. Nevím, kdo tyhle věci vymýšlí. To už je jiný sport.“

Bude to jako na začátku letní přípravy?

„Myslím, že ještě horší. (úsměv) Ale snad se do toho postupně dostaneme. Zápas přijde brzy, musíme na sebe dávat pozor. Jsou důležitější věci než sport, jenže když člověk vidí, jak to funguje v okolních zemích, vadí mu a štve ho, jak to je u nás. Některým politikům je to úplně jedno, každý se stará o své koryto. My jim vlastně jen přiděláváme starosti. Bylo to složité období.“

V čem nejvíc?

„Je to těžké na psychiku. I na to připravit se fyzicky. Měl jsem udržovací tréninky, jednou denně. Doma mám boxovací pytel, rotoped, činky. Vybavený jsem dobře. Chodili jsme s dětmi ven, pouštěli draky. Ale to není pravý život. Měl jsem třídenní etapy, kdy vzrůstala nervozita.“ (úsměv)

Jaké jste měl myšlenky?

„Různé. Už jsem chtěl odjet na dovolenou. Nic se tady neděje, rodinu jsem v tom nechtěl nechat. Hlava mi z toho šla kolem. Nebaví mě život od ničeho k ničemu. Situace je šílená a řeší se prazvláštně. To mi vadí.“

V úterý jste se spoluhráči montovali postele pro personál záložní nemocnice v Brně. Jaké to bylo?

„Situace je taková, že nikdo neví, kdo se tady ocitne. Když každý trošku pomůže, jenom dobře. Ale musí se to celé líp řídit. Já jsem ručně zdatnej, na baráku si většinu věcí dělám sám.“

Dáváte to doma?

„Dcera je v první třídě, manželka to s ní nějak zvládá. Ale co z dětí bude, to neví nikdo. Nechávám to na manželce, mám svých starostí dost.“ (smích)

Věříte, že je to nejhorší za námi?

„Nejsem úplně optimista v tom, co se bude dít dál. Dívám se na to jako normální člověk. Čekám, co nám nařídí, co vezmou, co zavřou. A řešení nikde. Nula.“

Co vás nejvíc štve?

„Vadí mi, co se děje v Česku celkově. Informovanost lidí, vytváření paniky a chaosu. Jeden den se něco schválí a další je to jinak. Navrhoval bych trestní odpovědnost za takové výroky. Mění se to z hodiny na hodiny. Obyčejný člověk vůbec neví, co má dělat, co se bude dít. Kolik si má schovat peněz, jestli nějaké vůbec dostane. I když je složitá situace, tohle se nesmí stávat.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE