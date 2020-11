Dále zavřená mládež padá do deprese. Hrozí nám zkáza, děsí se Nedorost

Jako by nestačil letitý faktický ústup českého hokeje z piedestalu světové smetánky. Do stále neúspěšných závodů o dohnání elity, hledání účinné identity přichází rána přímo morová. Zatímco okolní svět teenagerů roste kvalitní a vycizelovanou přípravou na ledě či v ostré zápasové praxi, Češi trénují v obývácích, občas si vyběhnou do lesa. „Blížíme se ke katastrofě obrovských rozměrů,“ netají zděšení z přetrvávající vládní klatby Václav Nedorost, sportovní ředitel BK Mladá Boleslav. Vedle rozhovoru s někdejším vynikajícím útočníkem si v článku iSport Premium můžete přečíst názor dětské psycholožky Zuzany Masopustové z Masarykovy Univerzity na dopady sportovní stopky pro mládež.

Velké téma posledních dnů je obrození nejvyšší soutěže, jenže v těchto týdnech se za oponou bojuje o další důležitou resuscitaci, možná klíčovější. O to, aby v budoucnu měly kluby kde brát a zdejší hokej za něco stál. Soutěže zamrzly, společné tréninky jsou tabu. Rodiče vytahují z kapes desetitisíce korun za výjezdy potomků do ciziny, aby propad výkonnosti byl co nejmenší. „Čekal bych nějakou podporu svazu, aspoň elementární,“ říká k tomu Václav Nedorost, někdejší juniorský mistr světa, hráč NHL. A sám otec dvanáctiletého hokejisty.

Mládež stojí, už na jaře nedohrála soutěže, na led se nedostává a hned tak nedostane. Hrozí zkáza?

„Ano, zkáza je výstižné slovo. Skutečně hrozí. Roky se bavíme o tom, jak pokulháváme za světovými mocnostmi, sami to vidíme. Zvlášť kluci od patnácti do sedmnácti let musí kvalitně a tvrdě trénovat, dostávat do sebe návyky ve velkém, stejně jako to dělá světová konkurence. Jenže teď je to v tahu. Beru vládní opatření, asi musela přijít, ale chybí mi aktivita lidí, kteří hokej mají na starost. Iniciativa svazu je nulová. Tomu nerozumím.“

Jakou podporu z ústředí byste si představoval?

„Projevení aspoň minimálního zájmu. V létě dostáváme od svazu videa s tréninky kluků z NHL, což není špatné. Ale jestli něco takového potřebujeme, pak je to v téhle krizové době. Nevím, jestli je problém hráče znovu sehnat a natočit krátké video, co by oni sami dělali teď, kdy se ven nesmí. Mladé hráče by určitě motivovalo, kdyby se jim ukázal trénink podle Voráčka , Gudase , Hertla nebo Paláta . Předháněli by se, kdo zvládne víc, líp. Zdaleka ne každý klub si může dovolit kondičního kouče, způsob téhle podpory by věci pomohl. Ale to je pouze jeden z nápadů.“

Máte i jiný?

„Kluby by určitě ocenily, kdyby jim svaz pomohl s hledáním kluzišť v pohraničí. Jasně, že si to každý klub obstará, protože mu nic jiného nezbývá, ale přišlo by mi logické, kdyby to svaz nějakým stylem zastřešil. Jde mu přece i o jeho hráče, o budoucí reprezentanty, kteří ne vlastní vinou měsíce stojí. Oni to nechali úplně být. Většina zdejších klubů nemá šanci připravit hráčům alespoň nějakou tréninkovou alternativu, proto bych očekával zaujetí svazu. Sám mám zprávy z řady oddílů, kde prakticky nedělají nic, neboť na kondičáka nemají peníze a řada trenérů není na fyzičku odborníky. Takže se jen čeká na zelenou od vlády, jsou ponecháni napospas sami sobě. A to je strašně špatně. Jediné, co přišlo, bylo video od pana šéftrenéra Pešána, že konkurence nespí, tak ať taky nespíme. Hm… Nevím o tom, že by do klubů dorazilo něco jiného než tento apel. A dění kolem reprezentační dvacítky jsem nepochopil vůbec.“

Co přesně myslíte?

„Přišlo mi to jako čekání na zázrak, až jim stát povolí připravovat se v bublině v Litoměřicích. Dvacítka měla být už dva, tři týdny na soustředění někde v Polsku nebo Německu. Tohle zavání obrovským alibismem, až na mistrovství světa neuspějeme. Pak se bude pořád jen reagovat, že za to může COVID a drsná situace u nás, která nám znemožnila kvalitní přípravu.