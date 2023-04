Voráček otevřeně: Šance na návrat je malá. Co piraně na Twitteru a sudí?

Video se připravuje ... Přišel s typickou bekovkou na hlavě. Jakub Voráček přijal pozvání Českého hokeje na tiskovou konferenci k představení loga domácího MS v roce 2024. Pak odpovídal novinářům na dotazy různých témat. Co vlastně teď dělá? Jak se těší na šampionát a jak vidí barážový duel Kladna se Zlínem? Naznačil taky dráhu televizního experta.

Kladno to zvládne! „Na baráž se určitě půjdu podívat. Nejdříve o víkendu navštívím fotbalové derby Sparty se Slavií v Praze a pak hned v pondělí vyrazím na Kladno. Bude to ale těžké, baráž je vždycky o nervy. Sice s tím kluci mají zkušenosti, ale Zlín nemá co ztratit. Kladno může ztratit všechno. Soupeř je navíc rozehraný a má sebevědomí. Doufám, že to ale Kladno zvládne. Každopádně si myslím, že s tou čtyřicetidenní pauzou by se mělo něco udělat. Týmu to může víc uškodit, než pomoct. Kdybych si měl vybrat, raději bych šel do baráže rozehraný. Žít čtyřicet dní v tom, že budu hrát o sestup, to není příjemné.“ Hokejový útočník Jakub Voráček • Foto ČTK / Šimánek Vít

Pasta? Top 5 na světě „Upřímně na NHL teď moc nekoukám. Samozřejmě ale sleduju výsledky a Pastu. Šedesát gólů za sezonu? To je něco! Přál jsem mu, aby překonal padesátku, ale on se během týdne dostal na šedesát. Je k nezastavení. Už dřív jsem mluvil o tom, že je podle mého názoru Pasta jediný člověk, který se v budoucnosti může vyrovnat Džegrovi. Jak marketingově, tak hokejově. Patří do top pěti hráčů na světě. K tomu je výborný kluk, skromný, má rád zábavu. Takovým lidem můžete úspěch jenom přát. Jsem rád, že jsme se seznámili takovým způsobem, že to s ním můžu prožívat aspoň takhle na dálku. Jestli si to někdo zaslouží, tak Pasta.“ Opora Bostonu jako bavič, módeman i dříč. Jaký neobvyklý dárek Pastrňák dostal? Video se připravuje ...

Šance na návrat je minimální „Jsem v Čechách s rodinou, rekonvalescence probíhá dobře. Jen mě mrzí, že je teď špatné počasí. Snad se to brzo zlepší. (směje se) Jestli budu hrát, to nevím. Je pravda, že jsem dlouho nic nedělal. S přípravou musím začít už brzy. Popravdě šance na návrat je minimální, ale pořád tam nějaká šance je. Zkusím se připravit a uvidím, co mi tělo dovolí v září. Zatím mi dovolí jen odpočívat, tak odpočívám.“ Voráček přiznal: Měl jsem dvanáct otřesů mozků. Co návrat na ledovou plochu? Video se připravuje ...

Twitter? Občas něco plácnu „Párkrát jsem něco napsal. Párkrát se mnou byl souhlas, párkrát jsem dostal kartáč. Klasika. Ale dobrý! Mám čas, tak koukám na hokej. Občas k tomu něco plácnu, pak nechám piraně, ať se trochu požerou. (směje se) Neřekl bych, že to komentuju nějak hodně, ale občas si k tomu své řeknu. Zápasy play off jsou dobré, vyhecované. Co předvádí Třinec? Mají šanci na čtvrtou výhru v řadě, to je něco neskutečného.“ Jakub Voráček má momentálně kvůli zranění pauzu od hokeje • Foto profimedia.cz

Praha jako lákadlo „Na domácí šampionát za rok se moc těším! Určitě přijedou skvělí hráči. Praha je vždycky lákadlem pro všechny kluky z NHL. Bavil jsem se s nimi o tom často a všichni mi potvrzovali, jak si to tady užili. Podívejte se na Kanadu na minulém mistrovství v Česku v roce 2015. Já stoprocentně vím, že pokud už ukončím kariéru, na domácím mistrovství si jako divák nenechám ujít ani jeden zápas. Určitě se na naše mistrovství světa těší i hvězdy NHL. A že tu nebudou Rusko s Běloruskem? Chybět mi rozhodně nebudou. Je to logické rozhodnutí, které se dá naprosto z jasných důvodů obhájit. Dokud probíhá válka, musí to takhle být.“ Jakub Voráček a předseda organizačního výboru MS v hokeji 2024 s novým logem šampionátu • Foto ČTK / Šimánek Vít

Sudí musí být přísnější „Jak sleduju play off, koukám i na rozhodčí. Musím říct, že si to vždycky nechají utéct do úrovně, kdy už se jim zápas těžko kontroluje. Pustí to na jedné straně, pak na druhé. Potom přijde ale další důležitý zákrok dvě minuty před koncem a už je z toho průser. Balanc se musí držet níž. Jako hráč cítíte, kam vás rozhodčí pustí, tam jdete. Z mého pohledu ale musí držet laťku posuzování zákroků trošičku níž, nepouštět to až tolik. Měli by být přísnější. Každý dělá chyby, ale nesmí se až tolik opakovat. Oni dělají chyb ale opravdu trochu moc. Nemůžou být standard.“ Jakub Voráček během letní hokejové exhibice • Foto Michal Beránek / Sport