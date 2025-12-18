Růžička trénuje hasiče a studenty, při debutu prohrál. Bez hokeje nemůžu být, řekl
Jako trenér dovedl českou reprezentaci ke dvěma titulům mistra světa, dvakrát vyhrál i extraligu se Slavií. Nyní Vladimír Růžička (62) převzal čiré amatéry z nejhoršího týmu druhé hokejové ligy. Při obnovené premiéře v Ústí nad Labem, kde již krátce působil na začátku sezony 2023/24, začal porážkou 1:3 s Kralupy nad Vltavou.
Triviální kiksy jak z přípravky. Herní systém? Ten byste hledali marně. Ve vedení klubu ústeckého Slovanu přitom působí další olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun a z tribuny to sledoval tamní rodák a legendární střelec Milan Hejduk. Na samotném ledě ovšem nového kouče Vladimíra Růžičku čeká s hokejisty hodně práce. A to i na trénincích, pokud se na něj tedy všichni sejdou.
Motivaci přijít na stadion měli minimálně den před utkáním s Kralupy, právě na předzápasový trénink totiž Hejduk osobně dorazil a na led poslal svého syna Marka, jenž si zahrál za USA na dvou mistrovstvích světa hráčů do 18 let.
„Kluci nejsou profíci, chodí do práce. Je tu hodně mladých. Nedá se ani moc trénovat, hráči nepřijdou na trénink, pokud jsou v zaměstnání. To ho pak musíte v desáté minutě předělat,“ vysvětlil Růžička.
Trenérův pohled potvrzuje kapitán Ústí Štěpán Kuchynka. „Když přijdu po čtyřiadvacetihodinové šichtě a jsem unavený, je to jiné, než když se soustředíte jenom na hokej. Dělám hasiče, snažím se přehazovat šichty a brát dovolenou, abych mohl na zápas. Hokej není můj hlavní příjem, takže energii musím věnovat hlavně práci. Jsou tu studenti, někteří pracují ve stavební firmě. Trenér by chtěl dělat videa, ale málokdy se stane, abychom byli všichni na tréninku,“ dodal jeden z nejzkušenějších na soupisce.
„Uvidíme, co se s tím dá dělat,“ chechtal se Růžička a trpce se usmál ještě několikrát.
To, co totiž jeho noví svěřenci předvádí, hraničí s tragikomedií. Důkazem je šest bodů po třiadvaceti kolech ve skupině Západ a skóre 36:134. Slovan přitom kdysi patříval ke špičce druhé nejvyšší soutěže, třikrát zabojoval v baráži o extraligu, kterou si zahrál v ročníku 2007/08. V Ústí začínal brankář Pavel Francouz, pár startů ve žlutomodrém dresu mají třeba i Roman Červenka, Tomáš Hertl či Jan Kovář. A když za Slovan řádili Milan Antoš, Petr Tenkrát či Pavel Janků, naplnila se šestitisícová aréna téměř až pod strop.
Jako konzultant fungoval zadarmo
Růžička vedl přípravu už dva měsíce, jen dosud nechodil na zápasy. „Trénuju tady už delší dobu. Protože Honza Čaloun jezdí do Drážďan a Jarda Linet stál sám na střídačce, řekl jsem jim, že pomůžu,“ vysvětlil kapitán olympijských šampionů z Nagana 1998. Efekt slavného kouče napoprvé málem zafungoval a outsider vzdoroval skoro do konce. „Ale dopadlo to jako pokaždé,“ zalitoval.
Na lavičce zůstával klidný, občas si vyslechl vysvětlení sudího, který netrestal ostré zákroky při klasické řezničině z hokejového suterénu poté, co domácím dopřál jedinou přesilovku. Když bylo po všem, uzavřel se s hráči v kabině. Následoval ostrý proslov? „Pochválil jsem je,“ prohlásil Růžička později sarkasticky.
„Myslím, že šlo o klasické zhodnocení pana Růžičky, žádné velké emoce nebyly. Přece jen se jedná o druholigové kluky, kteří mají limity. Samozřejmě dokáže rozeznat extraligový led od druholigového, čemuž přizpůsobil hodnocení. Býval s námi na každém tréninku, ale tolik se neprojevoval. Teď se dostává do laufu. Je vidět, že hokej má rád, vzdělává se a ještě nemá trenérskou kariéru uzavřenou,“ prozradil krizový manažer Jaroslav Linet.
„Pan Růžička fungoval jako konzultant zadarmo. V rozpočtu máme plánované nějaké peníze pro trenéry: část z nich půjde pro něj a druhá bude alokována pro dalšího trenéra, který tady je. Nebo půjdou do hráčské kapitoly, čímž posílíme tým. V lednu by mohla přijít výrazná posila a jednáme také s dvěma zkušenými hráči s extraligovými zkušenostmi,“ vysvětlil Linet s tím, že mnoho hokejistů se o angažmá hlásí i samo, ovšem problém bývá se splněním finančních požadavků.
Nadšení do práce Růžička každopádně stále má. „Zápasový adrenalin mi chyběl. Člověk je na něj celý život zvyklý, ať už z pozice hráče nebo trenéra. Celý život dělám hokej, nic jiného. Je rozdíl jen trénovat a nejít pak na střídačku. Bez hokeje nemůžu být. Co bych dělal bez něj? Asi nic,“ zamyslel se.
O víkendu ještě stihl exhibici v Rakousku. Vienna Capitals slavila čtvrt století od prvního ligového titulu a na oslavu si pozvala české legendy. „Bylo to výborné, ve výstroji jsem nebyl pětadvacet let. Mám úplně novou, jen brusle jsem měl svoje. A po ledě se nějak potuloval,“ mrkl Růžička.
Tabulka 2. ligy Západ
1.
Příbram
105:42
59
2.
Havlíčkův Brod
100:70
46
3.
Hronov
83:60
43
4.
Kobra Praha
77:70
41
5.
Milevsko
90:62
40
6.
Cheb
84:66
40
7.
Benátky
90:89
37
8.
Děčín
69:74
37
9.
Most
83:81
32
10.
Kralupy
76:76
31
11.
Vrchlabí
67:69
29
12.
Písek
53:80
19
13.
Kadaň
64:104
14
14.
Ústí n. L.
36:134
6