Tragédie v zámoří: smrt kanadských juniorů. Kondolovali premiér i Calgary Flames
Zámořský hokej se vzpamatovává z obrovské tragédie. Při pondělní dopravní nehodě v kanadském státě Alberta přišli o život tři hráči juniorského věku, Kanaďané JJ Wright (†18) a Cameron Casorso (†18) spolu s Američanem Cadenem Finem (†17). Mladíci nepřežili srážku s kamionem v malém osobním autě, za mrtvé byli prohlášení už na místě. Jen drobná zranění si z incidentu odnesl řidič tahače. Probíhá vyšetřování, kdo byl na vině.
Ke srážce došlo v křižovatce nedaleko malebné obce Stavely jižně od Calgary. Jako první o jejich tragických důsledcích informovalo mužstvo Southern Alberta Mustangs, za které junioři nastupovali. V autě spolu byli při cestě na trénink, do haly už ovšem nedorazili.
„Tito mladí muži byli nejen hokejisty, ale také spoluhráči, syny, bratry, přáteli a hluboce milovanými členy naší rodiny a celé komunity,“ uvedli Mustangs ve smutečním prohlášení.
Zpráva zasáhla celou Kanadu. Upřímnou soustrast vyjádřil rodinám také kanadský premiér Mark Carney. Před utkáním mezi Calgary Flames a Torontem Maple Leafs zase fanoušci drželi za zesnulé minutu ticha.
„Mám zlomené srdce, když pomyslím na rodiny těchto tří hráčů, kteří byli usmrceni při automobilové nehodě. Všichni Kanaďané teď myslí na komunitu kolem Southern Alberta Mustangs, zatímco musí čelit tomuto nepředstavitelnému smutku,“ pronesl premiér Carney.
Jde o největší kanadskou hokejovou nehodu od osm let staré události, kdy na silnici vyhasl život deseti hráčům, dvěma trenérům a dalším čtyřem podpůrným členům mužstva Humboldt Broncos. I zástupci tohoto klubu v pondělí sdělili svůj hluboký zármutek.
„Naše upřímná soustrast míří k rodinám, přátelům a spoluhráčům tří hokejistů, kteří tragicky zesnuli při dopravní nehodě,“ napsali na sociálních sítích zástupci Calgary Flames.
Kdo srážku zavinil, zatím není jasné. Věc podléhá vyšetřování kanadské policie.