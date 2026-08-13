Zimák s Nedvědem a rozborem českého talentu: Jsme šikovní, ale nechce se nám ušpinit
Jak si správně vyložit šesté místo na Hlinka Gretzky Cupu? Zvlášť když národní tým do 18 let v přípravě rozcupoval nadupanou Kanadu 6:0, ale pak v prestižním turnaji vycouval s hlavou dole a zadním vchodem, zatímco domácí opanovali turnaj? Co se s hráči stalo? A pomůže tahle facka nadaným českým juniorům? Velké téma pro podcast Zimák a jeho hosta, jímž byl hlavní kouč Jaroslav Nedvěd a nechyběli v něm tradičně Radek Duda a Zbyněk Irgl.
Dostali jsme se k velmi důkladnému rozboru české hokejové nátury, kterou zmínění experti dávají i do souvislosti s tím, že český hráč, byť sebetalentovanější, nedokáže své snažení dotáhnout až do NHL. Co mu chybí v mentalitě a charakteru? V Zimáku se přesně pojmenovávají důvody.
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