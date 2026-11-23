Priske ve vyostřené debatě s fanoušky Sparty: Děláme maximum. Není tu Panák ani Haraslín
Na Letné panuje nervozita. Nedělní prohra fotbalistů Sparty ve výročním zápase doma s Libercem (1:3) výrazně otřásla celým klubem. Po nevydařeném utkání se u stadionu potkal trenér Brian Priske s částí nespokojených fanoušků. „Tvoříme nový tým, to zabere čas,“ snažil se vysvětlit přítomnému hloučku, ze kterého se po ostré debatě ozýval požadavek na odchod dánského kouče.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Sparta je raněná, po nedělní ztrátě s Libercem (1:3) zasedne už v pondělí představenstvo klubu a bude řešit aktuální situaci a neuspokojivé výsledky. Pod velkým tlakem je i trenér Brian Priske. Večer po utkání, když šel na tiskovou konferenci, se dostal u letenského stadionu do debaty s fanoušky, kteří si s ním vyříkávali další nepříjemnou ztrátu.
„Měli jsme vyhrát, ale nezvládli jsme to. Tvoříme nový tým, to zabere čas,“ snažil se Priske vysvětlit nazlobeným příznivcům Sparty. „Děláme maximum. Ale jak jsem říkal - tvoří se nový kádr. Nejsou tady Panák, Asger (Sörensen), Haraslín, Kuchta, Birmančevič. Všichni jsou pryč, teď dáváme dohromady něco nového,“ říkal dánský kouč.
S fanoušky komunikoval v angličtině, někteří přítomní v hloučku ale jeho argumenty nebrali. „Priske ven,“ ozývá se na konci videa, které zveřejnil facebookový profil Sparta Praha - fans Svitavsko.
Už během pondělka by po mimořádném zasedání letenského vedení mělo být jasněji, co se bude dít ve Spartě v dalších dnech a týdnech. Klub, který před sezonou vyhlásil titulové ambice, je v lize až čtvrtý. Na vedoucího obhájce ze Slavie ztrácí po patnácti kolech propastných třináct bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu