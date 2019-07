Tour de France 2019

Do Francie za ním přijela rodina a přítelkyně, ale i spousta věrných fanoušků. Kolumbie, 49milionová země, která světové cyklistice dodává díky nadmořské výšce ty nejlepší vrchaře, je na své sportovce patřičně hrdá. Pochází odsud například Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Henao a především čerstvý vítěz Tour de France Egan Bernal.

„Nemůžu se dočkat, až přivezu žlutý dres domů,“ hlásil hrdě závodník stáje Ineos, který měl být úplně původně na Tour ve zcela jiné roli. V květnu měl být lídrem týmu na italském Giru, ale osud zasáhl. Ještě předtím při tréninku upadl a zlomil si klíční kost. No co, uzdraví se a pojede Tour, kde bude pomáhat Chrisi Froomovi k jeho pátému vítězství. Ale opět se to vyšší moci nezdálo, a tak zasáhla. I Frooma postihla katastrofa v podobě pádu a těžkého zranění.

A tak to bylo na 106. ročníku Staré dámy o obhájci Geraintu Thomasovi a mladíkovi, který zde startoval teprve podruhé. Silnějším se nakonec ukázal Bernal, šedesátikilový mladík, kterému mnozí předpovídají velkou budoucnost.

Ale podívejme se na kořeny cyklisty, jehož celé jméno zní Egan Arley Bernal Gómez. Narodil se 13. ledna 1997 v Bogotě, kolumbijském hlavním městě. Dlouho se tam s ním ale rodiče Germán Bernal a Flor Gómezová nezdrželi a přestěhovali se do Zipaquiry v okrese Cundinamarca. Mimochodem, toto město se nachází v nadmořské výšce 2650 metrů.

K cyklistice měl blízko i díky otci Germánovi, který sám dříve závodil. Synka tak naučil jezdit na bicyklu v pěti letech a ten už v osmi jel svůj první závod. Ale nebyla to silnice, na které trávil své cyklistické začátky. Nejprve jezdil na horském kole.

Srdce závodníka v něm bilo už odmalička. Jenže byl tady jeden problém. Rodina byla poměrně chudá. A tak, aby mohl mladý Egan závodit, musel jim rodinný přítel půjčit peníze na přilbu a také zaplatit startovné v závodu. Ten první vyhrál, díky čemuž získal i roční stipendium na studia. A už tou dobou sledoval v televizi závod, který se jel v daleké Evropě, celosvětově proslulou Tour de France. A prohlásil: Tam jednou pojedu.

A šel si za svým. Dostal se do národního týmu, se kterým odjel na závody do Evropy, kde si pak vyzkoušel také závod na silnici. A ten mu vyšel náramně, díky čemuž si ho všiml Gianni Savio, manažer cyklistické stáje Androni Giocattoli.

„Můj život se dělí na dvě části. Ta první je v Kolumbii, kde jsem začínal na horském kole. A pak jsem začal jezdit na silnici v italském týmu. Itálii mám moc rád, dala toho spoustu mé kariéře, mám tam mnoho přátel,“ popisoval Bernal. Na dotaz, co mu z této evropské země chybí nejvíc, se pousmál. „Zmrzlina,“ řekl v sobotu ještě v Alpách, kde už ale bylo rozhodnuto o jeho vítězství na Tour.

Ale před tím ještě musel přijít zásadní okamžik jeho kariéry. Když ovládl Tour de l’Avenir, nejprestižnější závod cyklistů do 23 let, všiml si ho Dave Brailsford, šéf týmu Sky (dnes Ineos), a řekl si: Toho musíme mít. Chtěl ho tak moc, že obětoval 350 tisíc eur, aby Bernala vyplatil ze smlouvy v italském týmu. A rovnou mu nabídl nestandardní kontrakt na pět let.

Jak vidno, vyplatilo se to.

Jen na závěr. Jméno Egan údajně dostal čerstvý vítěz Tour de France díky doktorovi, který asistoval u jeho porodu a rodičům řekl, že v řečtině znamená vítěz. V keltštině pak toto jméno znamená malý plamen. Uvidíme tedy v následujících letech, do jak velkého ohně vzplane.