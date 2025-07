Tour de France 2025: kompletní soupisky týmů, favorité i outsideři

Vstoupit do diskuse (

V sobotu startuje další ročník cyklistické Tour de France. Do letošního závodu zasáhne hned 23 týmů. Který patří mezi favority a který mezi outsidery? Podívejte se, koho mají jednotlivé týmy na svých soupiskách. Hvězdičkou jsou označeni jezdci do 25 let, kteří soutěží i o bílý trikot.

Alpecin-Deceuninck

Zde je na první pohled jasné, že ve sprinterských dojezdech bude mít Jasper Philipsen znovu famózní rozjížděcí vlak. Loni se mu zelený trikot nepodařilo obhájit, a ani letos není jasné, zda přímo o něj bude usilovat. Mathieu van der Poel, adept na etapové výhry v klasikářských dnech, totiž nedávno prozradil, že prioritou by měla být právě jednotlivá vítězství.

Startovní číslo Jméno Země 101 Jasper Philipsen Belgie 102 Silvan Dillier Švýcarsko 103 Kaden Groves Austrálie 104 Xandro Meurisse Belgie 105 Jonas Rickaert Belgie 106 Mathieu Van der Poel Nizozemsko 107 Gianni Vermeersch Belgie 108 Emiel Verstrynge* Belgie

Arkéa-B&B Hotels

I zde je patrná strategie na dvě karty. Sprinter Arnaud Démare dostává podporu v podobě Amauryho Capiota a Clémenta Venturiniho. O celkovou TOP 10 se bude snažit Kévin Vauquelin, jenž se blýskl na Kolem Švýcarska, kde až do poslední etapy vezl dres lídra závodu. Jeho pomocníky v horách budou Cristián Rodríguez, Ewen Costiou a Clément Venturini.

Startovní číslo Jméno Země 131 Kévin Vauquelin* Francie 132 Amaury Capiot Belgie 133 Ewen Costiou* Francie 134 Arnaud Démare Francie 135 Raúl García Pierna* Španělsko 136 Mathis Le Berre* Francie 137 Cristián Rodríguez Španělsko 138 Clément Venturini Francie

Bahrain-Victorious

Tým, jemuž hlavního sportovního ředitele i letos dělá Roman Kreuziger, jede na Tour s jasným cílem – mít lídra Santiaga Buitraga co nejvýš v celkovém pořadí. V horách mu s tím mají pomáhat hlavně Lenny Martinez a Jack Haig. Na rovinách by měl zase být vidět ve sprintech Phil Bauhaus, kterému budou tempo rozjíždět Kamil Gradek a Matej Mohorič.

Startovní číslo Jméno Země 51 Santiago Buitrago Kolumbie 52 Phil Bauhaus Německo 53 Kamil Gradek Polsko 54 Jack Haig Austrálie 55 Lenny Martinez* Francie 56 Matej Mohorič Slovinsko 57 Robert Stannard Austrálie 58 Fred Wright Velká Británie

Cofidis

Francouzská stáj bojující ve světovém žebříčku na hranici sestupu do druhé divize bude usilovat hlavně o etapové triumfy a doufat v co nejvíc příležitostí pro únik. V etapách s horami se o výhru budou snažit Ion Izagirre a Emanuel Buchmann, v klasikářských zase Alex Aranburu. Ve sprintech uvidíme Bryna Coquarda, který bude mít i velkou podporu.

Startovní číslo Jméno Země 161 Emanuel Buchmann Německo 162 Alex Aranburu Španělsko 163 Bryan Coquard Francie 164 Ion Izagirre Španělsko 165 Alexis Renard Francie 166 Dylan Teuns Belgie 167 Benjamin Thomas Francie 168 Damien Touzé Francie

Decathlon-AG2R La Mondiale

I tento tým se hodně soustředí na to, aby byl jejich lídr Felix Gall ve větrných etapách chráněn. Proto do Lille přiváží zdatné časovkáře Bruna Armiraila a Stefana Bisseggera. Podporu v horách představují Clément Berthet a Aurélien Paret-Peintre. V klasikářských etapách bude zase vidět zkušený Oliver Naesen. Loni skončil Gall čtrnáctý, to nyní bude chtít vylepšit.

Startovní číslo Jméno Země 151 Felix Gall Rakousko 152 Bruno Armirail Francie 153 Clément Berthet Francie 154 Stefan Bissegger Švýcarsko 155 Oliver Naesen Belgie 156 Aurélien Paret-Peintre Francie 157 Callum Scotson Austrálie 158 Bastien Tronchon* Francie

EF Education-EasyPost

Původně měl vyčnívat Richard Carapaz, který už na Giru vyhlásil útok na puntíkatý dres z Tour, který sebral loni. Proti byla žaludeční viróza, a tak se tým bude v atacích těžších kopcovitých až horských etap spoléhat hlavně na Bena Healyho či Neilsona Powlesse. Pokud stáj potvrdí jejich nominaci, v horách se můžou předvést Esteban Chaves či Rui Costa.

Startovní číslo Jméno Země 31 Ben Healy* Irsko 32 Vincenzo Albanese Itálie 33 Kasper Asgreen Dánsko 34 Alex Baudin* Francie 35 Neilson Powless USA 36 Harry Sweeny Austrálie 37 Michael Valgren Dánsko 38 Marijn van den Berg Nizozemsko

Groupama-FDJ

Francouzský tým bude v celkovém pořadí spoléhat na Guillaumea Martina. Pokud se ambice nepotkají s realitou, může on, ale i Romain Grégoire nebo Rudy Molard přesunout pozornost k horským únikům a případně i usilovat o puntíkovaný dres nejlepšího vrchaře. Domácí tým vysílá i sprintera, kterým je mladík Paul Penhoët.

Startovní číslo Jméno Země 91 Guillaume Martin Francie 92 Lewis Askey* Velká Británie 93 Cyril Barthe Francie 94 Romain Grégoire* Francie 95 Valentin Madouas Francie 96 Quentin Pacher Francie 97 Paul Penhoët* Francie 98 Clément Russo Francie

Ineos Grenadiers

Carlos Rodríguez bude jasnou volbou na celkové pořadí. V horách by mu měli být nápomocni Thymen Arensman a Laurens de Plus. Větší volnost předpokládáme pro Gerainta Thomase, vítěze Staré dámy z roku 2018, který po sezoně ukončí kariéru a na své poslední Tour by se tak mohl pokoušet o etapové výhry. Na rovinách budou lídra chránit Filippo Ganna a Tobias Foss.

Startovní číslo Jméno Země 61 Geraint Thomas Velká Británie 62 Thymen Arensman Nizozemsko 63 Tobias Foss Norsko 64 Filippo Ganna Itálie 65 Axel Laurance* Francie 66 Carlos Rodríguez* Španělsko 67 Connor Swift Velká Británie 68 Samuel Watson* Velká Británie

Intermarché-Wanty

Loni všechny šokovala africká perla, vítěz zeleného dresu Biniam Girmay. Proto letos vyráží belgická sestava na francouzské silnice s cílem obhájit tento dres, i přesto, že rodákovi z Eritrey se letos na velkých závodech až tolik nedařilo. V jeho úsilí mu budou pomáhat Laurenz Rex a Vito Braet. O individuální úspěchy v kopcích se bude pokoušet Georg Zimmermann.

Startovní číslo Jméno Země 41 Biniam Girmay* Eritrea 42 Louis Barré* Francie 43 Vito Braet* Belgie 44 Hugo Page* Francie 45 Laurenz Rex Belgie 46 Jonas Rutsch Německo 47 Roel van Sintmaartensdijk* Nizozemsko 48 Georg Zimmermann Německo

Israel-Premier Tech

Druhodivizní tým má od příští sezony výrazně nakročeno do nejvyšší ligy. Na tuto Tour, zdá se, přijíždí se sestavou, která půjde po etapových triumfech. Do sprintů se zapojí Pascal Ackermann, naopak v horách by měli být vidět zkušený Michael Woods a Alexey Lucenko. Specialisty na zvlněný terén jsou zase Krists Neilands a Jake Stewart, vítěz etapy na Dauphiné.

Startovní číslo Jméno Země 201 Michael Woods Kanada 202 Pascal Ackermann Německo 203 Joseph Blackmore* Velká Británie 204 Guillaume Boivin Kanada 205 Matis Louvel Francie 206 Alexey Lutsenko Kazachstán 207 Krists Neilands Lotyšsko 208 Jake Stewart Velká Británie

Jayco-AlUla

Australský celek má úkoly rozdělené do dvou oblastí. Na celkové pořadí se chystá Ben O'Connor, který do domácí stáje přestoupil po minulém roce, když zazářil na španělské Vueltě. K ruce mu v kopcích mají být Mauro Schmid, Luke Plapp a Eddie Dunbar. Do sprintů se požene Dylan Groenewegen, jemuž to budou rozjíždět Luka Mezgec a Elmar Reinders.

Startovní číslo Jméno Země 121 Ben O'Connor Austrálie 122 Eddie Dunbar Irsko 123 Luke Durbridge Austrálie 124 Dylan Groenewegen Nizozemsko 125 Luka Mezgec Slovinsko 126 Luke Plapp* Austrálie 127 Elmar Reinders Nizozemsko 128 Mauro Schmid Švýcarsko

Lidl-Trek

Poprvé se na Tour ukážou dva závodníci týmu a hned by měli patřit k hlavním aktérům, i když ne v celkovém pořadí. Jonathan Milan se bude snažit urvat maximum výher ve sprintech a také bodů na prémiích, Thibau Nys bude zase k vidění v klasikářských etapách. O celkové pořadí se bude pokoušet Mattias Skjelmose, ale jeho šance ovlivní míra podpory.

Startovní číslo Jméno Země 81 Jonathan Milan* Itálie 82 Simone Consonni Itálie 83 Thibau Nys* Belgie 84 Quinn Simmons* USA 85 Mattias Skjelmose* Dánsko 86 Toms Skujiņš Lotyšsko 87 Jasper Stuyven Belgie 88 Edward Theuns Belgie

Lotto

Tady to bude hlavně o etapových úspěších. Po těch by mohl sahat klasikář/rychlík Arnaud de Lie, jehož forma je ovšem letos nevyzpytatelná. Jasper de Buyst se bude snažit dostat do úniků etap, které budou na rozhraní klasik a sprintů. V horských únicích by mohl hrozit Lennert van Eeetvelt, pokud se rychle vzpamatuje z pádu na domácím šampionátu.

Startovní číslo Jméno Země 211 Arnaud De Lie* Belgie 212 Jenno Berckmoes* Belgie 213 Jasper De Buyst Belgie 214 Jarrad Drizners Austrálie 215 Sébastien Grignard Belgie 216 Eduardo Sepúlveda Argentina 217 Lennert Van Eetvelt* Belgie 218 Brent Van Moer Belgie

Movistar

Ze soupisky je jasné, že vše podřizují celkovému pořadí pro Enrica Mase, který by už rád na Tour prolomil smůlu. V horách by mu měli pomáhat zdatní vrchaři Einer Rubio, Gregor Mühlberger, v úvodu kopců Iván Romeo či Iván García Cortina. Připraveni jsou ale i na situace na větru, kde mají být Masovi k užitku zdatní časovkáři Nelson Oliveira a Will Barta.

Startovní číslo Jméno Země 141 Enric Mas Španělsko 142 Will Barta USA 143 Pablo Castrillo* Španělsko 144 Nelson Oliveira Portugalsko 145 Iván García Cortina Španělsko 146 Gregor Mühlberger Rakousko 147 Iván Romeo* Španělsko 148 Einer Rubio Kolumbie

Picnic-PostNL

Nizozemská sestava vysílá do Francie jak adepta na TOP 10, tak i silnou sprinterskou skupinu. O celkové pořadí bude usilovat třetí muž z Kolem Švýcarska Oscar Onley, kterého by měli podpořit Frank van den Broek, Warren Barguil a Sean Flynn. Mezi sprintery by měl vyčnívat Tobias Lund Andresen, ale také Pavel Bittner.

Startovní číslo Jméno Země 191 Oscar Onley* Velká Británie 192 Warren Barguil Francie 193 Pavel Bittner* Česko 194 Sean Flynn* Velká Británie 195 Tobias Lund Andresen* Dánsko 196 Niklas Märkl Německo 197 Tim Naberman Nizozemsko 198 Frank van den Broek* Nizozemsko

Red Bull-Bora-hansgrohe

Ačkoliv má na soupisce jedno z největších jmen, v týmu nepanuje taková vrchařská síla jako u největších favoritů. Primož Roglič by měl být i nyní hlavním lídrem. Jenže po jeho dalším destruktivním pádu na Giro d'Italia chce mít německý celek i zálohu ve Florianu Lipowitzovi. Naopak z dobré podpory se může těšit sprinter Danny van Poppel.

Startovní číslo Jméno Země 71 Primož Roglič Slovinsko 72 Florian Lipowitz* Německo 73 Jordi Meeus Belgie 74 Gianni Moscon Itálie 75 Laurence Pithie* Austrálie 76 Mick van Dijke* Nizozemsko 77 Danny van Poppel Nizozemsko 78 Aleksandr Vlasov Rusko

Soudal-Quick Step

Cíle belgické stáje jsou jasné. Prvním je dostat na pódium Remca Evenepoela. K tomu mu v horách budou k ruce Valentin Paret-Peintre, Ilan van Wilder, Maximilian Schachmann. Rovinaté dojezdy mají patřit Timu Merlierovi. Vytvořit mu správné tempo a prostor budou mít za úkol hlavně Pascal Eenkhoorn a Bert van Lerberghe.

Startovní číslo Jméno Země 21 Remco Evenepoel* Belgie 22 Mattia Cattaneo Itálie 23 Pascal Eenkhoorn Nizozemsko 24 Tim Merlier Belgie 25 Valentin Paret-Peintre* Francie 26 Maximilian Schachmann Německo 27 Bert Van Lerberghe Belgie 28 Ilan Van Wilder* Belgie

TotalEnergies

Druhodivizní sestava, která si nejspíš na Tour odbude derniéru, bude patřit k těm, které půjdou po etapách. V těch horských by měli být v únicích vidět Steff Crass nebo Jordan Jegat. Z klasikářů je tu Mathieu Burgaudeau, Anthony Turgis (loňský vítěz etapy přes šotolinové úseky), Alexandre Delettre. A ve sprintech se nejen díky bílému dresu hodlá ukázat Emilien Jeanniére.

Startovní číslo Jméno Země 181 Steff Cras Belgie 182 Mathieu Burgaudeau Francie 183 Alexandre Delettre Francie 184 Thomas Gachignard* Francie 185 Emilien Jeannière Francie 186 Jordan Jegat Francie 187 Anthony Turgis Francie 188 Mattéo Vercher* Francie

Tudor Pro Cycling

Hlavní postavou druhodivizního celku bude domácí miláček Julian Alaphilippe. Toho nepřehlédnete v těžších klasikářských dnech, v těch míň kopcovitých pojedou Matteo Trentin a možná i Marc Hirschi. Alberto Dainese by měl ukázat, že se stále umí rvát ve sprintech. Michael Storer už jel Giro, kde finišoval desátý, bude tak otázkou, kolik mu zbylo sil.

Startovní číslo Jméno Země 111 Julian Alaphilippe Francie 112 Alberto Dainese Itálie 113 Marco Haller Rakousko 114 Marc Hirschi Švýcarsko 115 Fabian Lienhard Švýcarsko 116 Marius Mayrhofer* Německo 117 Michael Storer Austrálie 118 Matteo Trentin Itálie

UAE Emirates-XRG

O lídrovi sestavy není sporu. Tadej Pogačar je největší hvězdou Grande Boucle. Po jeho boku bude neskutečná síla. Loni mu byl v horách nejdéle k dispozici Adam Yates. Tentokrát bude v této roli, při formě, kterou ukázal na Kolem Švýcarska, nejspíš Joao Almeida. Ve skvělé fazóně je také Tim Wellens, který má určovat tempo v úvodu těžkých stoupání, či Jhonatan Narváez.

Startovní číslo Jméno Země 1 Tadej Pogačar Slovinsko 2 João Almeida Portugalsko 3 Jhonatan Narváez Ekvádor 4 Nils Politt Německo 5 Pavel Sivakov Francie 6 Marc Soler Španělsko 7 Tim Wellens Belgie 8 Adam Yates Velká Británie

Uno-X Mobility

Druhodivizní sestava zanechala na Tour už dost výraznou stopu, třeba loni se o jejích jezdcích hodně mluvilo. Dá se tedy předpokládat, že i letos vyniknou v únicích. V těch horských Tobias Johannessen, v klasikářských etapách se bude chtít prosadit Magnus Cort. Otazníky stále krouží kolem Jonase Abrahamsena. Na soupisce nechybí, ale zotavuje se po zlomenině klíční kosti.

Startovní číslo Jméno Země 221 Tobias Halland Johannessen Norsko 222 Jonas Abrahamsen Norsko 223 Magnus Cort Dánsko 224 Stian Fredheim* Norsko 225 Markus Hoelgaard Norsko 226 Anders Halland Johannessen Norsko 227 Andreas Leknessund Norsko 228 Søren Wærenskjold* Norsko

Visma-Lease a Bike

Dvojnásobný vítěz Staré dámy Jonas Vingegaard je jasnou zárukou soubojů o žlutý trikot s Pogačarem. I on má k ruce naprosto hvězdnou sestavu. V horách mu pomůže vítěz letošního Gira Simon Yates. Role horského superdomestika by se měl znovu chopit Sepp Kuss, jehož forma šla oproti loňsku nahoru. A Wout van Aert je oporou do všech terénů.

Startovní číslo Jméno Země 11 Jonas Vingegaard Dánsko 12 Edoardo Affini Itálie 13 Tiesj Benoot Belgie 14 Victor Campenaerts Belgie 15 Matteo Jorgenson USA 16 Sepp Kuss USA 17 Wout van Aert Belgie 18 Simon Yates Velká Británie

XDS Astana

Po dvou letech, kdy tým kvůli rekordu Marka Cavendishe cílil na sprinty, se vrchařská sestava vrací ke svým kořenům. Nasazuje slušnou sílu do hor, které by měl nejspíš velet domácí Clément Champoussin, jenž ve Švýcarsku uzavíral TOP 10. Dostat by se mělo i na sprintery (Davide Ballerini a Cees Bol).