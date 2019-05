Vysoký krevní tlak? I cévy lze vysportovat. Jak na to poradí doktorka | iSport.cz

„Hodnota krevního tlaku závisí na mnoha proměnných – na věku, pružnosti cév, na fyzické aktivitě, stravě včetně množství soli v ní, na hmotnosti, stresu, pití alkoholu a kouření,“ vypočítává MUDr. Pavla Myslíková z Lékařského domu Praha 7. Způsobů, jak ovlivnit hodnotu našeho krevního tlaku, je mnoho – některé ovlivnit bohužel nemůžeme, ale jiné ano. A jednou z možností je právě sport.

Obecně a velmi zjednodušeně při fyzické zátěži dochází k přerozdělení krve mezi orgány našeho těla. Krevní zásobení pracujících svalů musí být několikanásobně větší, protože se v nich zvyšuje spotřeba kyslíku, který je využíván k získávání energie pro svalovou práci,“ vysvětluje MUDr. Myslíková „mechanismus“ našeho organismu. Během sportování se tepny ve svalech musejí rozšířit, aby pojaly větší objem krve. „Rozšíření cév pak do určité míry přetrvává i po skončení fyzické zátěže. Po tréninku je tedy krevní tlak menší, než byl v klidu před tréninkem,“ pokračuje lékařka a dodává, že pokud je trénink pravidelný, snižuje se krevní tlak nejen v klidu, ale i při srovnatelné zátěži.

Zároveň lékařka také vyvrací mýtus a obavy ze zvýšení tlaku v průběhu sportování: „U zdravých lidí a dokonce i u těch, kteří trpí vyšším krevním tlakem, je velmi malá pravděpodobnost, že by krevní tlak stoupnul nad nebezpečnou úroveň. To samozřejmě neplatí u těžkých forem hypertenze, kde stačí i nízká intenzita sportovní zátěže a tlak stoupne nad hranici, která by pro pacienta mohla být nebezpečná.“

Silové sporty a vysoký tlak

Při cvičení tedy dochází k poklesu krevního tlaku. Ke snižování tlaku dochází zejména u dynamických a vytrvalostních sportů. „U takzvané dynamické zátěže dochází při svalové činnosti k větší změně délky svalu a k malé změně svalového napětí. K těmto sportům patří například běh, běh na lyžích, rychlá chůze, in-line bruslení, plavání, veslování, cyklistika,“ vypočítává lékařka.

Dobrou zprávu má MUDr. Myslíková i pro ty, kteří se z důvodu krevního tlaku obávají silových sportů: U disciplín jako kulturistika, gymnastika či vzpírání nedochází ke zvýšení krevního tlaku, jak bylo v minulosti mylně popisováno. „Rozdíl mezi silovým a vytrvalostním sportem v souvislosti s tlakem je zejména v tom, že diastolický krevní tlak po silovém cvičení například v posilovně neklesá tak výrazně jako po sportech dynamických,“ vysvětluje lékařka.

A jak je to s lidmi, kteří nikdy ke sportu „nepřičichli“ a chtějí se sebou začít něco dělat? Základním pravidlem je neskočit do toho po hlavě. „Především starším lidem, kteří nikdy nesportovali, doporučuji zejména procházky, jízdu na kole – aktivity, při kterých zapojí všechny svalové skupiny a je to pro ně zdravější než posilovna,“ radí lékařka.

Sport jako lék na hypertenzi

„Obecně sportovní aktivita, zejména dynamického a vytrvalostního typu, prováděná třikrát týdně po dobu alespoň 30 minut má příznivý účinek na krevní tlak,“ ujišťuje MUDr. Myslíková. Dodává také, že lidem, kteří se léčí s hypertenzí (vysokým krevním tlakem), by měl lékař kromě medikamentů „předepsat“ také vhodné sporty, které efekt léků podpoří či v některých případech sníží vyšší tlak i bez medikace.

V případě, že chcete cvičit s důrazem na snížení krevního tlaku, doporučuje lékařka využít služeb specializovaného rekondičního centra, kde vám odborníci poradí s konkrétními cviky, naučí vás pracovat se sporttesterem, abyste jeho možnosti využili na maximum, a mimo jiné také mohou kontrolovat tlak během cvičení, či provést individuální doporučení pohybové aktivity.

A co když je to obráceně?

Nízký tlak je u sportovců poměrně běžnou záležitostí, především v „klidovém stádiu“. Mnoho lidí bere nízký tlak rovněž jako problém. S tím ale doktorka Myslíková nesouhlasí: „Lidé s nízkým krevním tlakem se dokonce dožívají vyššího věku, protože jejich krevní cévy nejsou tolik namáhány. Navíc nízký krevní tlak sice vyvolává řadu ne zcela příjemných stavů, ale je mnohem méně nebezpečný, než tlak vysoký.“

Krevní tlak a oběhový systém se samozřejmě dá trénovat a „vycvičit“ si tak nižší tlak – ať už z důvodu hypertenze, nebo proto, že prostě chceme být zdravější a žít déle. Jak na to? Kromě sportu či jiného pohybu, jako je třeba pravidelné tancování, můžeme zkusit i další podpůrné techniky. „Měňte teploty – vyzkoušejte saunu nebo sprchování studenou vodou. Ale stejně jako u všeho nového i u saunování a sprchování postupujte pomalu a postupně,“ radí lékařka.