Vrána přiletěl nečekaně. Proč by pro něj MS mělo klapnout?

Čerstvý díl jde do hloubky a přemítá se v něm, proč hráč, jenž byl v juniorech minimálně na stejné úrovni jako David Pastrňák, spíš však dál, se v NHL neprosadil bodově tak jako bostonské eso. A proč mu nezbylo než odejít na farmu do AHL. Co bylo kdysi jinak v Bostonu a co ve Washingtonu? Na druhou stranu, Vrána už má vyhraný Stanley Cup… Jakou roli v jeho kariéře sehrála účast v Asistenčním programu NHL a NHLPA?

Další diskuse se věnuje ožehavému tématu prolínací soutěže mezi Tipsport extraligou a Chance ligou. Na obzoru je nová varianta baráže. Jak by měla vypadat? A o jaký handl mezi klubovými funkcionáři tu jde? Vážně by Vsetín měl šanci na Kladno, kdyby byl podobně odpočatý jako tým Rytířů?

V neplacené verzi se stáčí řeč na páté extraligové finále mezi Pardubicemi a Třincem. Otázky jsou nasnadě: Vrátí Oceláři sérii zpět do Pardubic? Jak to musí udělat? Kudy na to jít? Roman Will zavřel vrata: sebral Kacetlovi nálepku fantoma pro sebe? Měl by v pátek chytat Ondřej Kacetl, anebo Marek Mazanec? Co se děje s Danielem Voženílkem, jenž už tolik nezlobí?

Nakolik se změna pískání odrazila na „hodném“ posledním zápase?

Sledujte na zimakpodcast.cz