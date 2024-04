Nezmarova vize a Kaniovy peníze: nový Liberec. Co Kulenovič a Slavia?

Klub, kolem kterého je živo. Klub, který tepe novou energií. Slovan Liberec je po příchodu nového majitele Ondřeje Kanii, kterému ve sportovním úseku sekundují Jan Nezmar a Theo Gebre-Selassie, jednoznačně v kurzu. „Je to sexy značka, ale my doufáme, že se to projeví i na hřišti. Liberec má už teď několik strašně zajímavých hráčů na hostování – a kdyby se Kaniovi a spol. povedl třeba příchod Slončíka ze Zlína, byla by to pecka,“ říkají v novém díle pořadu iSkaut redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Jiří Fejgl.