Kouč popsal Menšíkův vzestup: Pomoc od Djokoviče, hvězdy už ho poznávají

Až ve čtvrtek Jakub Menšík vstoupí do prestižního antukového podniku v Madridu, většina aktérů už bude moc dobře vědět, co je osmnáctiletý český tenista zač. Podíl na tom má také travel coach Robert Rumler (30), který talentovaného hráče doprovázel i na mimořádně vydařeném podniku v Dauhá. Letos spolu strávili na turnajích přes šest týdnů a výsledky přinesly průlom do elitní stovky žebříčku. „Strašně moc se zviditelnil. Všichni se s ním bavili, hráči top 10 ho poznávají,“ vypráví kouč o zážitcích z arabské šňůry.