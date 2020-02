Dear Basketball. Odkaz Kobeho Bryanta, nesnesitelného génia i otce | iSport.cz

Upřímné přiznání na začátek: Kobeho Bryanta jsem jako basketbalistu neměl příliš v lásce. Vlastně jsem ho většinu jeho kariéry nemohl vystát. V NBA jsem měl jiné favority, a coby fanoušek jsem mu vyčítal příliš sobecké pojetí hry a přehnanou aroganci – navíc působil přesně jako ten typ borce, kterého byste v kabině nechtěli. Sebestředný, egoistický sólista; aspoň tak jsem to vnímal. A přesto: když mě v neděli večer dostihla šílená zpráva o havárii vrtulníku, kterou nepřežili Bryant s dcerou a s nimi dalších sedm pasažérů, neubránil jsem se slzám.

Noc z neděle na pondělí jsem skoro nespal. V pondělí večer už jsem to nevydržel, sbalil si basketbalové boty, míč, a vyrazil do tělocvičny, kde jsem se hodinu věnoval střelbě a driblinku. Proč? Žádné zápasy už přece dávno nehraju.

Udělal jsem to pro Kobeho? Nevím. Asi jsem jen potřeboval cítit v rukách míč, slyšet zvuk síťky, když jí balon proklouzne, vnímat údery driblinku na parketách. Myslel jsem na to, kolik takových osamělých hodin asi věnoval hře Bryant. Bezpočet.

V březnu 2011, poté, co jeho Lakers prohráli ničím významný duel na palubovce Miami Heat a Bryant proměnil jen osm z jedenadvaceti pokusů, se těsně před půlnocí vrátil do prázdné arény a další hodinu v tichu střílel, zatímco se mezi řadami sedaček uklízelo. Střílel. A střílel, střílel a střílel. Zápasy v Miami jsou přitom pro řadu hostujících hráčů vítanou příležitostí vyrazit uprostřed dlouhé sezony NBA za nočním životem svůdné Floridy. Kobe ale do jedné ráno střílel. A střílel a střílel.

Ani tím si mě ale nezískal.