Egle doplní lotyšskou partu ve Varech. Jsou jedni z nejlepších v Evropě, říká

Podle původního plánu měl přijít ze Slovenska už v průběhu uplynulého ročníku a Energii pomoct v závěru sezony a v play off. Dohoda byla na stole, zdánlivě nic jí nebránilo v cestě. Až na poslední chvíli přišla stopka. Liptovský Mikuláš si Haraldse Egleho ponechal na soupisce, devětadvacetiletý Lotyš zamířil na západ Čech až před dalším ročníkem. „Všechno k tomu směřovalo, ale šéf mého předchozího klubu s tím nakonec nesouhlasil. Byl jsem na to připravený, ale nedopadlo to. Nevadí. O pár měsíců později tu jsem,“ usmíval se účastník posledních dvou mistrovství světa.

Příchodem Haraldse Egleho se lotyšská parta v Karlových Varech rozšířila už na tři hráče z Pobaltí. Obránci Roberts Mamčics a Janis Jaks zažili v lázeňském městě úspěšný první ročník, se startem přípravy na ledě náležitě uvítali krajana a parťáka z reprezentace. „Už v lednu, když jsme jednali, jsem se jich na všechno ptal a říkali mi o klubu jen dobré věci. Když jsem teď dorazil, provedli mě po městě, ukázali mi nejlepší místa, kam zajít na jídlo. Opravdu mi hodně pomohli,“ oceňoval Egle.

Usměvavý vousáč strávil mládí za mořem, hrál USHL a později univerzitní NCAA a farmářskou AHL. Po návratu do Evropy si vyzkoušel hokej ve Švýcarsku a poslední dvě sezony strávil na Slovensku. „Je to pro mě další krok,“ řekl k příchodu do české extraligy. „Vary jsou jeden z nejlepších týmů v Evropě. V lize hraje hodně Lotyšů, takže jsem s nimi byl průběžně v kontaktu a opravdu chválili úroveň a profesionalitu soutěže. Jakmile se objevila možnost sem jít, bylo mi jasné, že tohle je to pravé,“ doplnil.

V mužstvu Energie se měl původně potkat i s krajanem a kamarádem Eduardsem Tralmaksem. Nabízelo se lotyšské spojení v jedné útočné řadě. Jenže Tralmaks po sezoně, v níž ovládl bodování celé soutěže, dostal laso z Ameriky. Místo přestupu do Varů se v organizaci Red Wings popere o místo v NHL.

„Původní plán byl, že se tady potkáme. Hráli jsme spolu za reprezentaci, jsme opravdu dobří přátelé. Oba jsme se na to těšili. Pro něj je to každopádně skvělá věc. Podobná šance se mockrát v životě neobjeví, takže za něj mám radost,“ usmíval se Egle.

Lotyšů v extralize přibývá

Před nadcházejícím ročníkem je jedním z deseti Lotyšů na extraligových soupiskách. Po Slovácích, Finech a Kanaďanech jde o nejvíce zastoupené cizince v české nejvyšší soutěži. „Je to opravdu dobrá liga, profesionální. Navíc bych řekl, že Češi a Lotyši nejsou tak odlišní. Díky tomu se tu cítíme pohodlně a je to pro nás jednodušší než jinde,“ zamyslel se Egle.

Dobrým příkladem dalším hráčům navíc šli jak Tralmaks, tak Uvis Balinskis. Bývalý bek Liberce a Litvínova si řekl o šanci v NHL a zblízka sledoval oba triumfy Floridy. Loni ještě dostal jen 26 zápasů mezi nejlepšími, letos už odehrál většinu sezony a v životopisu má zisk Stanley Cupu. „Ukazuje to, jak se extraliga pořád zlepšuje, můžete odsud odejít do nejlepší ligy. V Lotyšsku se teď hodně mluvilo o tom, že Eddie jde z Česka do NHL,“ přikyvovala posila Energie.

Uplynulý ročník rozdělil Egle na Slovensku mezi Slovan Bratislava a Liptovský Mikuláš, v 53 zápasech bral 34 bodů (16+18) bodů. V Karlových Varech se nabízí možné spojení s Nickem Jonesem a Davidem Šťastným ve druhé lajně. „O tom jsme se ještě nebavili, spíš tak obecně,“ nechtěl mluvit o roli v týmu Egle.

V Energii bude chtít maximálně prodat zkušenosti z letošního šampionátu. Na něm zasáhl do sedmi zápasů, dal jeden gól a na další dva nahrál. Lotyšsku ale k postupu ze skupiny nepomohl. „Bylo to obrovské zklamání. Týmy, které jsme měli porazit, jsme porazili, zahrát si proti Kanadě s Crosbym a MacKinnonem byl neuvěřitelný zážitek. Akorát bylo smutné, že jsme nezvládli zápas s Rakouskem a nepostoupili,“ ohlížela se nová karlovarská tvář. Fanouškům se může poprvé představit ve čtvrtek 7. srpna, kdy Energie odstartuje zápasovou přípravu v Sokolově.