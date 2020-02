Satoranského vysvědčení. Dostal dvojku, patří k premiantům Bulls | iSport.cz

Čekal se výrazný pokrok týmu procházejícího třetí rok přestavbou, dostavil se ale příval dalších nezdarů. Sezona basketbalistů Chicaga Bulls v NBA je všechno jiné než úspěšná. Po sedmé porážce v řadě, což je aktuálně nejdelší černá šňůra ligy, padli Bulls s bilancí 19:37 na jedenácté místo Východní konference a šance na play off velmi rychle vyhasíná. Respektovaný server The Athletic vystavil Bulls během pauzy pro utkání All Star vysvědčení a český rozehrávač Tomáš Satoranský z něj vychází jako premiant. Jako jeden ze tří hráčů týmu dostal znánku B, tedy americký ekvivalent české dvojky. Nikdo jiný lépe hodnocený nebyl.

Ačkoliv měl problémy s kotníkem, nevynechal Satoranský jako jeden ze tří hráčů Bulls v sezoně zatím ani jediný duel. Průměrně střílí 10,4 bodu na utkání, k tomu přidává 3,7 doskoku a týmu vévodí s 5,4 asistencemi na zápas.

„Málo agresivity v útoku je jádrem Satových problémů. Člověk ale cítí, že tenhle nedostatek souvisí s jeho nesobeckostí a snahou držet se týmového pojetí basketbalu,“ píše The Athletic, jenž zdůrazňuje, že mnozí asi po Satoranského příchodu do Chicaga očekávali od českého rozehrávače víc. „Zdá se zřejmé, že by ještě dokázal nabídnout mnohem víc, ale sám odmítá tuhle roli konzistentně plnit. V situaci, kdy Bulls bolestně potřebují jakoukoliv pomoc, je Satoranského pasivita ještě křiklavější. Ale možná je Sato jen sám sebou, všestranným generálem palubovky s omezenými schopnostmi, který ze sebe dostává vše, co v něm je,“ píše The Athletic, jenž českého rozehrávače chválí hlavně za práci v ofenzivě. „Je uklidňujícím elementem. Když velí na útočném konci palubovky, je organizace hry vždy lepší. Nemluvě o jeho střelbě trojek, kterou tým tolik potřebuje.“

Vedle Satoranského dostali hodnocení B ještě lídr týmu Zach LaVine a pivot Wendell Carter Jr., naopak největší kritika padla na Fina Lauriho Markkanena, týmový managment a trenéra Jima Boylena. Ty všichni dostali D, tedy za čtyři.

Podle The Athletic se dá očekávat posezonní zemětřesení na nejvyšších manažerských postech, výrazně ohrožena je také údajně pozice trenéra Boylena, jenž je Satoranského velkým přívržencem. „V útoku vypadají Bulls ztracení, v obraně zmatení. A z privátních rozhovorů s hráči vyplývá, že jich už jen pár věří tomu, že je Boylen tím pravým mužem, který by měl Bulls vyvést z tohohle zmatku. Zkusili jeho cestu, ta ale nefungovala. V šatně narůstá nespokojenost, která je namířena především jedním směrem...“