Proske ven! Za hrubé ovlivnění zápasu v Plzni musí z ligy znovu zmizet | iSport.cz

Letos v březnu komise rozhodčích vyřadila Zbyňka Proskeho za vážné chyby z listiny pro I. a II. ligu – jenže v této sezoně se opavský sudí vrátil do nejvyšší soutěže zpět. S plnou parádou, chtělo by se ironicky dodat po jeho nedělním výkonu v utkání Plzeň-Liberec (4:1).

Zbyněk Proske opět ukázal podezřele rozdílný metr. Romana Hubníka za faul na Tomáše Malinského, po kterém měl udělit domácímu kapitánovi druhou žlutou kartu, ušetřil. Libereckého Alexandra Balutu nikoliv, takže Viktoria hrála přes hodinu místo v oslabení přesilovku, kterou nakonec bohatě využila.

Přitom Hubník byl po svém návratu do základní sestavy červenomodrých jak utržený ze řetězu. Už v osmé vteřině měl dostat žlutou kartu za faul loktem na Petara Musu, napomínán však byl až za ostrý šlapák, kterým sestřelil Musu s Kamsou Marou najednou. Ani to mu však nezabránilo v tom, aby ve 28. minutě nezajel bezohledným skluzem do Malinského, po kterém se měl bez pardonu pakovat ze hřiště.

Plzeň - Liberec: Hubník ne, Baluta ano. Rumun musí do sprch za dvě ŽK v rychlém sledu

Jenže Proske místo toho za protesty napomenul Balutu, kterého záhy na druhé straně za faul vyloučil. Promptně, bez váhání, s horlivostí, která bila do očí. Však to také rumunský záložník při svém odchodu komentoval srozumitelným gestem naznačující korupci.

„Mohli jsme mít přesilu, místo toho hrajeme v oslabení, tak to tady je. Co k tomu říct? Je to sport,“ glosoval to ironicky Malinský.

Proskeho návrat byla chyba a pokud se FORTUNA:LIGA chce tvářit jako seriózní podnik, měla by se zprofanovaného arbitra okamžitě zbavit. Tentokrát už nadobro a definitivně.

Plzeň - Liberec: Procházkovu standardku si Kačaraba srazil do sítě, 1:1!

Plzeň - Liberec: Hořava dostal Kalvachův centr do sítě, 2:1!