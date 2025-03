Proč Djokovičovy odbory žalují tenis? Kočkopes obírá hráče, všichni jedou na sebe

KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Nemáme žádné slovo, jsme jen kolečka v systému, stěžují si léta tenisté. Před šesti roky tak vznikla z popudu Novaka Djokoviče a Vaska Pospisila Asociace profesionálních hráčů tenisu (PTPA). A tyto tenisové odbory minulý týden podaly na střešní organizace ATP, WTA a ITF antimonopolní žalobu. Nazývají je kartelem, který řídí tenis bez ohledu na blaho hráčů. O co ve sporu skutečně jde?

Je to ironie osudu. Mužská ATP i ženská WTA vznikly v sedmdesátých letech minulého století jako organizace hájící práva hráčů. Dnes je sami hráči žalují. Právníci PTPA líčí realitu jako téměř novodobý otrokářský systém, v němž ztratili ti, na nichž je postaven, jakýkoliv vliv. Po celou dobu své existence není PTPA braná vážně, podané žaloby k soudům v New Yorku, Londýně a Bruselu jsou posledním zoufalým výkřikem, aby hlas hráčů něco znamenal.

Tenisový kočkopes

Za půl století se vyvinul, lépe řečeno zdegeneroval, systém vedení tenistu v kočkopsa. Je rozdrobený na sedm králoství (ATP, WTA, ITF a čtyři grandslamy) a ovlivňuje ho celá řada střetů zájmů. Jeden z nejkřiklavějších případů? Vlivné agentury jako například IMG či Octagon, které zastupují hráče, vlastní zároveň i turnaje a jejich zaměstnanci také sedí ve výborech ATP/WTA, jež jdou proti zájmům hráčů. Když chtěl Larry Ellison, majitel turnaje v Indian Wells, navýšit prize money, ATP a WTA mu to nepovolily. Ostatní turnaje by se dostaly pod tlak udělat to stejné, což nehodlají.