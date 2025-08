Nový majitel Dukly: Praha si zaslouží tři velké stadiony. Chce přilákat tisíce diváků

Miliardář, který stojí za investiční skupinou 10X, popisuje, jak chce na zápasy Dukly přitáhnout tisíce nových diváků i jak se nastavují nové procesy napříč celou strukturou klubu. „Všichni mají zodpovědnost za svůj úsek. Rozhodování o přestupech není věc trenéra, ale samozřejmě nás jeho názor zajímá,“ popisuje Matěj Turek.

V poslední době měnila majitele řada českých klubů. Proč jste si vybral zrovna Duklu?

„To bylo úplně jednoduché. Chtěl jsem vstoupit do klubu, který funguje, kde nejsou problémy a panují dobré vztahy. A takových klubů zase nebylo na prodej tolik.“

Takže jste se rozhlížel i jinde?

„Nebyla to jenom Dukla. Ani bych neřekl, že jsem nad ostatními uvažoval, ale potřeboval jsem se s tím prostředím seznámit, takže jsem nakoukl pod pokličku víc klubů.“

Co vás nejvíc lákalo obecně na vlastnictví fotbalového klubu?

„O mně je známé, že jsem nebyl dlouholetý fanoušek fotbalu. Láska k němu se ale velmi rychle a výrazně prohlubuje. Řekl bych, že každý týden je větší a větší. Takže jsem nevstupoval do fotbalu proto, že bych ho odjakživa miloval. V případě Dukly sehrála roli šťastná souhra okolností – většinový podíl prodával Petr Paukner, který mi byl velmi sympatický, výborně se mi s ním jednalo a o klub se do té doby staral znamenitě. A upřímně, kdyby klub nebyl v jeho rukách, vůbec bych o vstupu do fotbalu neuvažoval. Samozřejmě to ale nebyl jediný důvod a výborných věcí kolem Dukly je víc.“

Když primární motivace nebyla fanouškovská, jde vám především o ekonomický potenciál?

„Ano. Jsem primárně investor, takže je to tak.“

Jak velkou roli hraje Dukla ve vašem portfoliu? Je to spíš okrajová věc?

„Majetkově je to spíš menší část. Nicméně vzhledem k tomu, že má velký rozvojový potenciál, věnuji Dukle osobně poměrně velkou část svého času. Takže z pohledu mé časové investice je to určitě číslo jedna.“

Překvapilo vás něco na fotbalovém prostředí od chvíle, co jste do Dukly vstoupil?