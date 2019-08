Těžká cesta k nezávislosti. Kanga táhne Spartu, ta se ale musí naučit žít i bez něj | iSport.cz

Tenhle fakt umocňuje letmý pohled do statistik. Kanga se přímo podílel na šesti ze sedmi dosud vstřelených branek. Čtyři sám dal, na dvě přihrál. To v součtu dělá téměř 86 procent. Gigantické číslo. Na jednu stranu může trenéra Václava Jílka těšit, v jak excelentní formě Gabonec do nového ročníku vlétl. Na tu druhou se může (a oprávněně) děsit toho, co se stane v momentě, kdy Kanga z jakéhokoli důvodu z akce vypadne.

Pryč jsou časy, kdy bylo možné muže s devítkou na zádech považovat za čistého solitéra. Ano, Kanga je individualita, v dosud odehraných čtyřech soutěžních zápasech z něj ovšem vyzařuje týmovost. Potíž je ovšem v tom, že výkonností všechny své parťáky zatím jednoznačně zastiňuje.

V situaci, kdy se Sparta pod vedením nového realizačního týmu stále dává dohromady, samozřejmě je těžké naplno nevyužít veškerých schopností, které Kanga má. Letenští pořád nejsou tak silní, aby touhle zbraní pohrdli. Směrem do budoucna to ovšem může být nebezpečné. Gabonský kreativec si takovou výkonnost nemusí držet věčně, mohou přijít zdravotní problémy, karetní tresty... I proto by Sparta měla využít každou příležitost, jak si „život bez Kangy“ ozkoušet.

Jedna taková se nabídla v nedělním duelu s Příbramí. Pokud na tom byl Michal Trávník fyzicky dobře, mohl k němu a Ladislavu Krejčímu na posledních dvacet minut naskočit Martin Hašek. Byl by to první důkazní materiál, jak by střed pole pod jejich vedením v soutěžním utkání vypadal. Místo toho zůstal do závěrečného hvizdu na place Kanga.

Samozřejmě, aby se rudí ze závislosti na produktivním polaři vymanili, potřebují lepší výkonnost od dalších hráčů ve středu pole. Právě tenhle prostor je totiž pro způsob hry Sparty naprosto stěžejní. Michal Trávník i Martin Hašek se ale stále spíš hledají. Ano, patrně nikdy nebudou schopni do hry vnést to, co Kanga. Mohou ale přispět jinými prvky. To se ale zatím příliš neděje. Čím rychleji se oba ztotožní s DNA, kterou se Spartě snaží kouč Jílek vsugerovat, tím dřív může z Kangy být vysoce nadstandardní hráč, ovšem ne někdo, kdo by si měl celý tým naložit na záda a dovést ho k úspěchu. Letenským by to jednoznačně rozvázalo ruce.

