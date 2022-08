Problém pro mladé hosty. Zrušte už český (zlo)zvyk, ničí talenty!

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Dva roky kope stabilně fotbalovou ligu, předvedl se v Pardubicích a Mladé Boleslavi. I ve čtyřiadvaceti je Michal Hlavatý brán za talent, naději, hráče v rozpuku, který by měl postupně získat místo v týmech velké trojky. Přesto se ještě nikdy nepostavil do boje proti Plzni.

Až v sobotu v podvečer se mu to poštěstí.

Michal Hlavatý totiž přestoupil do Pardubic, už není majetkem Viktorie, která ho na zmíněné adresy pouštěla na hostování. Záložník trpěl českou podivností, podle níž vypůjčený borec nesmí naskočit proti svému mateřskému týmu.

Nemohl si tak vyzkoušet duel s ultrasilným sokem. Prťavý filuta přitom přišel do Plzně jako junák z Příbrami s jasnou představou: „Stanu se budoucností Viktorie.“ Podobně - dozajista - dumali také jeho představení. Jinak by ho přece nekupovali. Byl vždy výrazný, ne postavou, nýbrž dovednostmi, nezpochybnitelným fotbalovým umem.

A najednou přišel zápas, kdy se mohl představeným ukázat. Ti ho však radši poslali na tribunu. Co kdyby jim ten vlastně nechtěný kluk uškodil? Tak to v tuzemsku chodí, říká se tomu dohoda klubů. Přitom jde o nechutnost, zašlapávání talentu mladého (většinou) hráče.

Vemte si aktuální libereckou situaci. Slovan má v kádru zadáka Dominika Plechatého a útočného dravce Matyáše Kozáka, kmenové borce Sparty. Ani jeden z nich nesměl na Letné, kde Severočeši před týdnem slavně zvítězili 2:1, pomoci na hřišti.

Na jejich kariéru to může mít zásadní vliv. Ano, Plechatý už je v Liberci etablovaný, do sestavy by se měl vrátit bez větších problémů. Jistotu však nemá ani on. Kozák už vůbec ne. Přišel v létě, v přípravě se jevil slušně, mohl obsadit pozici pravého křídla. Jenže nyní může být upozaděn. Je to oblast teorie, ale co když se mančaft rozjede tak, že Kozák dostane minimum příležitostí? Může ztratit třeba půlrok, což je v jeho věku potíž.

Druhým faktorem týkajícím se této tuzemské speciality je ovlivnění soutěže. Proti dalším konkurentům může fotbalista naskočit. Kozák Spartě neuškodí, naopak Plzni či Slavii může dát gól. Potenciál na to má. Podobný případ byl v minulé sezoně hradecký Filip Kubala. V týmu „votroků“ hostoval ze Slovácka. Zapsal velmi slušné statistiky: pět branek, čtyři asistence. Proti Slovácku však ani minutu…

Už je záhodno zvyk změnit. Je špatný.